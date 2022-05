Chybělo nám několik hráčů, ale i přesto jsme do zápasu chtěli vstoupit soustředěně a aktivně, protože první zápas u nás Bělá hrála velice dobře. To se nám povedlo a hned na začátku zápasu jsme šli do vedení. Kontrolovali jsme hru a přidali další branky a v podstatě jsme v 1. poločase rozhodli utkání. Ve druhém jsme pokračovali v tempu a přidali další branky. Je jedno kdo dává góly. Je to zásluha celého týmu, že k tomu přistoupil zodpovědně a vyhráli jsme tak velkým rozdílem.

Čím to je, že se vašemu týmu tak daří?

Podle mě je to širokým kádrem, který má svoji kvalitu. Když nejsou kluci ze základní sestavy, tak je zastoupí střídající, kteří hrají také dobře. Což se potvrdilo hlavně teď na jaře, kdy chybí hráči z různých důvodů. Mají zranění, pracovní nebo rodinné povinnost a i přes to jsme schopni utkání dobře odehrát.

Kolik vás bude hattrick stát do týmové pokladny?

Zastávám funkci pokladníka , takže mám přehled a budou to jasná 3 kilča, teda tři stovky.

Jak dlouho hrajete za Pěnčín?

Už to nějaký pátek bude. Myslím, že na Pěnčíně hraju od roku 2008. Na chvíli jsem si odskočil do Hlavice a v letech 2013 až 2016 jsem hrál v jabloneckém Mšeně. Potom návrat na Pěnčín.

Kdy jste s fotbalem začínal?

Pocházím z Varnsdorfu, takže logicky jsem začal v žácích tam a myslím, že to bylo v deseti letech.

Dělal jste ještě jiný sport než fotbal?

Jako malý jsem chvíli dělal řecko-římský zápas, ale pak jsem raději přesedlal na fotbal. Rekreačně mě baví spousta sportů, kolo, tenis, nohejbal, ale aktivně jen fotbal.

V jakých soutěžích jste hrál? (OP, I.A…)

S FK Jabloncem B jsem hrál třetí ligu, pak Divizi, Krajský přebor, I.A třídu ,I.B třídu a od nové sezóny doufám zase krajský přebor.

Jaké jsou vaše fotbalové plány, co když dostanete nabídku od podzimu přestoupit do jiného týmu?

Hlavně dohrát tuto sezónu bez zranění a pak se zapojit v létě do přípravy. Náš klubový prezident pan Strnad mě nechce za žádnou cenu prodat, takže budu asi dělat radost dál na Pěnčíně ?

Jaké fotbalové posty jste vystřídal?

Vystřídal snad všechny kromě gólmana. Nejvíce jsem toho odehrál v obraně, ale v útoku mě to také baví. Což se potvrdilo za poslední dva zápasy.

Jak pečujete o svoji fyzičku?

Jiný sport zatím nedělám, protože mám fotbal 3x a někdy 4x týdně. Takže fyzičku piluji na tréninku, ale rekonvalescence po utkání již trvá déle. Dříve před zápasem stačilo udělal tři dřepy a šel jsem na ně. A druhý den znova. Teď už to tak nejde. Musím se hlídat a bujarých oslav po zápase je už také méně.

Sledujete fotbal, ať už ten „český“, světový nebo i Jablonec?

Jsem velký fanoušek FC Chelsea a AC Sparta Praha. Anglická liga je podle mě nejlepší na světě. Ale Spartička my bohužel teď moc radosti nedělá. Jablonec sleduji také a přál bych mu, aby hrál zase na špici.

Jaký je dnešní fotbal?

Za tu dobu co ho dělám se neskutečně posunul dopředu. Ten světový je hodně fyzicky náročný a rychlý.

Co se Vám na něm nelíbí?

U toho českého hlavně ty jeho skandály, které ho provází už od korupční aféry pana Horníka až to teď k panu Berbrovi. Jak pak chcete dostat děti do fotbalu, když má takovou pověst a při konkurenci tolik sportů. Je to prostě o lidech. Pořád srovnávám naši ligu s tou anglickou a myslím, že se máme od nich ještě hodně co učit.

Máte nebo míval jste svůj vzor?

Nevím jestli vzor, ale jelikož fandím FC Chelsea, tak John Terry byl a je můj největší oblíbenec.

Jak dopadne jaro pro Váš tým a co mu přejete do podzimu?

Už máme jistý postup do krajského přeboru, takže jaro dopadne dobře. A na podzim mu přeji dobrý start do soutěže a ať na zápasy chodí hodně fanoušků.