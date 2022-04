Často o víkendu fanoušci fotbalu vidí daleko více gólů v okresních a krajských soutěžích než mezi profesionálními týmy. Právě tak tomu bylo i v prvním kole I.B třídy východ. Kolik zaplatí autor pěti gólů Jakub Obršlík zatím neví, ale určitě ho to bude něco do klubové pokladny stát.

Jeho tým Mšeno/Jablonec n.N. se utkal na domácím hřišti s Jabloncem nad Jizerou. A po celou dobu utkání exceloval a svými výkony dokázal, že zimní příprava byla opravdu poctivá. Jak potvrdil trenér David Ryšavý, ve Mšenu ani přes zimu trénovat nepřestali a scházeli se stále. A to se jim vyplatilo. Ve výborné formě nastoupil do zápasu nejen Jakub Obršlík. V prvním kole tak hosté inkasovali od Mšena desítku a odjížděli pořádně zklamaní.

Trenér Mšena David Ryšavý byl hodně spokojený: „Já musím opravdu pochválit střelce našich gólů, Novotný dal čtyři, Obršlík pět a Štovíček jeden.“

Jakube, kolik zaplatíte do klubové pokladny za tolik gólů hned v prvním zápase?

Už mi říkal pokladník, že něco zaplatím, tak uvidím, co to bude.

Jak se vám první utkání jara proti Jablonci hrálo?

Výborně. Máme ve Mšeně super partu, takže jsme šli do zápasu v pohodě.

Počasí ale příliš fotbalu nepřálo oproti minulým dnům.To tedy ne. Dnes byla docela zima. Až do půlky týdne vypadalo, že bude hezky, ale na víkend se počasí hodně změnilo.

Vždycky jste takový výborný střelec gólů nebo vám to dneska prostě sedlo?

No, je pravda, že pět gólů v jednom zápase jsem v téhle sezóně ještě nedal, maximálně tři.

A to byl soupeř tak slabý?

Jejich hráči říkali, že měli před tímto zápasem jen dva tréninky. A my jsme trénovali stále. Ani jsme vlastně přes zimu nepřestali, takže to bylo určitě znát. Na tento zápas jsme určitě byli dobře připravení.

Budete dávat dál tolik gólů a udržet si tak titul kanonýra?

Pokusím se o to.

V neděli 10. 4. zajíždí mužstvo Mšena k zápasu na hřiště Harrachova. Výkop je v 16,30 hodin.