Takže Kokonín je pro vás srdeční záležitost, že?

Ano, jsem tady od malička.



Jaký byl váš poslední zápas proti Smržovce, ve kterém jste vstřelil tři góly? Jak se vám hrálo? Jaký byl soupeř?

Konečně jsme se trochu sešli jako tým, protože v této soutěži je to vždy problém. Hráli jsme v jedenácti a snažili jsme se zápas odehrát. Hráli jsme týmově dobře a vyhráli. Jsem spokojený, že jsme vyhráli a že se nám to povedlo.



Vstřelil jste tři góly. Je to váš standard, nebo jste top střelec Kokonína? Byla to náhoda, nebo to bylo díky dobrým nahrávkám spoluhráčů?

Určitě to bylo díky spolupráci s týmem. V minulosti jsem dával hodně gólů, ale s věkem to už není tak jednoduché. Letos je to asi podruhé nebo poprvé, takže jsem spokojený. Kluci bojovali a pomohli k celkovému i mému výkonu.



Na jaké období ve vaší fotbalové kariéře rád vzpomínáte?

Od čtyřiadvaceti do čtyřiatřiceti let, to jsem hrál v Kokoníně. Vždy jsme byli v horní části tabulky a několikrát jsme postoupili do I.B třídy, ale obvykle jsme po druhé nebo třetí sezóně sestoupili.

Jak se dáváte dohromady a kde trénujete, když hřiště v Kokoníně stále chybí?

Využíváme hřiště na Malé Skále. Snažíme se trénovat, ale nikomu se nechce jezdit tak daleko. Cesta na trénink a zpět trvá hodinu. Scházíme se proto jen ve čtyřech nebo pěti lidech.



Na jakém místě tabulky bude Kokonín na konci sezony?

Záleží vždycky na tom, v jaké sestavě se sejdeme. Chtěli bychom být co nejvýše, ale myslím, že budeme někde uprostřed tabulky.