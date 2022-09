Pro váš tým to byl důležitý zápas… Ano, poprvé v sezóně jsme zvítězili. Soupeř přijel sice v oslabené sestavě, ale to se někdy stává ve všech soutěžích na různých úrovních.

Jste útočník, od vás se tedy góly čekají.

Ano. Góly se ode mne asi očekávají. Tak jsem rád, že jsem se už taky v této sezóně probudil. V předchozích kolech to ještě nevyšlo. Většinou bych asi měl v našem týmu střílet góly já.

Počítáte si góly za sezónu?

Že bych si góly počítal, to ne. Občas jsem to sledoval na internetu. V minulé sezóně jsem dal třicet gólů.

A chcete jich teď na podzim dát ještě víc?

Konkrétní číslo nechci říkat. Stačilo by mi, kdyby nám každý můj gól pomohl k vítězství.

Jaký je cíl albrechtického týmu pro podzimní soutěž?

Loni se nám moc nedařilo. Po covidu nás několik hráčů opustilo, sotva jsme se scházeli. Takže teď se budeme snažit hrát střed nebo první polovinu tabulky.

Jak dlouho se fotbalu věnujete?

Hrál jsem odmalička, do patnácti let ve Fotbalové akademii v Jablonci. Pak jsem na chvíli přestal a věnoval jsem se atletice. Ale zase jsem se do nižších fotbalových soutěží vrátil. Hrál jsem pak třeba v Lučanech a teď za Albrechtice.

Jak se vám daří skloubit fotbal se studiem?

Já studuju a pracuju, zatím se mi to daří.

Kde pracujete?

Jako hydrogeolog v jedné pražské firmě, která má pobočku v Liberci. Hlavní náplní mé práce jsou hydrogeologická posouzení při budování nových vodních zdrojů, například studen a vrtů nebo při výstavbě domácí čistírny odpadních vod. Do budoucna bych se rád věnoval modelování přírodních procesů, které jsou spojeny s pohybem vody v krajině, v počítačovém prostředí. Od října budu pokračovat v doktorském studiu. V budoucnu se chci tomuto oboru věnovat a pracovat v něm, protože v současné době je otázka vody hodně aktuální. Takže se v něm snad najdou i pracovní příležitosti.

Jaké atletické disciplíně jste se věnoval?

Skoku o tyči a trojskoku.

Co vám dala atletika a co fotbal?

Když jsem po gymnáziu šel na vysokou školu, tak se studium nedalo s fotbalem skloubit. V atletice bylo všechno jen na mne, výkonnost výsledky…nemohl jsem nikomu nic zkazit, jen sám sobě. Ale zase byla nevýhoda v tom, že radovat z úspěchu jsem se mohl jen sám se s sebou, ne v týmu. Právě ta parta a tým mě chyběly, proto jsem se k fotbalu vrátil.

Jaké výsledky jste měl v atletice?

Byl jsem několikrát mezi prvními pěti skokany v republice v juniorských a dorosteneckých kategoriích.

Měl jste ve fotbale svůj vzor?

Z českých se mi líbí Milan Baroš a ze zahraničních je můj nejoblíbenější hráč Lionel Messi. To byl idol mých osmnácti, devatenácti let. Dostal jsem o něm knížku.

Jaký soupeř čeká Albrechtice o prvním zářijovém víkendu?

Jedeme do Roztok. Je to tým, který do soutěže přišel z okresu. Semilské týmy bývají bojovné a nepříjemné. Hrají trochu jiný fotbal a mají hodně fanoušků. Zápasy bývají většinou napjaté. Doufejme, že se nám podaří vyhrát. Jedeme si to Roztok pro tři body.