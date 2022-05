Po třech letech to byl můj první mistrovský zápas. Fotbal hraju celý život, ale před třemi lety jsem nastoupil k Policii ČR a už jsem na fotbal neměl čas. Ale chyběl mi. A tak jsem se zaregistroval na Malé Skále, protože bydlím nedaleko. Pár kluků tam znám, tak abych jim třeba trochu pomohl. A na první mistrák jsem se těšil.

Pro Malou Skálu vydařený víkend…

To určitě. I v týmu byla samá legrace. Přišlo dost kluků, kteří si chtěli zahrát. A také diváci dorazili. Hlavně, aby to takhle vydrželo a pokračovalo, aby se klukům chtělo hrát vždycky a ne jen s papírově slabším mančaftem.

Kdy jste s fotbalem začal?

Jako dítě za FK Jablonec. Pak jsem hodně hostoval nebo přestupoval, hrál jsem krajský přebor, ve Skalici u České Lípy a v Turnově divizi. Pak v Semilech, v Bozkově, dá se říct, že jsem toho hodně za fotbalem procestoval.Fotbalových zkušeností máte tedy na rozdávání.Je mi třicet sedm let, hraju přes třicet let, tak snad už bych nějaké mohl mít.

Změnil se fotbal po vaší tříleté pauze?

V soutěžích, které jsem hrál, si myslím, že kvalita trochu klesla. Dětí je stále méně, raději sedí u počítače, než aby se hýbaly. Ti kluci, kteří kdysi skončili s fotbalem v Jablonci, tak šli většinou kopat do sousedních vesnic. To dneska ale není a často už ve fotbale nikde nepokračují a dají se na jinou dráhu. Každý se nemůže prosadit, to je jasné. Ale kdo má fotbal rád, tak hodí za hlavu to, že mu nedopadla profesionální kariéra a hraje někde dál. Dělá to hlavně proto, aby se vůbec hýbal.

Spoluhráči ve vás teď uvidí důležitou a kvalitní posilu…

No, velkou roli v tomhle zápasu u mne sehrála chuť. Fyzičku bych potřeboval vylepšit, ale vždycky jsem si na hřišti chvíli vzadu odpočinul a pak jsem do toho šel. A vyšlo mi to. Jsem rád.

Vždycky jste hrál v útoku?

Ne. I v tomto zápase, kdy se mi zadařilo, jsem hrál středního záložníka. A jinak jsem spíš hrával krajního záložníka nebo krajního obránce. Nikdy jsem nebyl ten, který střílí góly. A byl to taky můj první hattrick, ten se mi zatím taky nikdy nepodařil. A že jsem k tomu ještě teď přidal čtvrtý gól, to bylo překvapení i pro mne. Pak jsem se nechal v 70. minutě vystřídat. Třeba bych ještě nějaký přidal. Ale fyzicky už byly ty tři roky pauzy znát.

Příslušníci Policie by neměli mít špatnou fyzičku, ne?

Nemají, ale taky nemají moc prostoru si fyzičku průběžně zlepšovat.

Kolik vás budou stát čtyři góly do klubové pokladny?

Když jsem dal tři, tak kluci říkali, že to mám za flašku. A když jsem přidal čtvrtý, tak počítám, že mě to bude stát o něco víc. Určitě mi to dají vědět.

Sledujete průběžně český nebo světový fotbal?

Spíš se teď těším na hokej. Fotbal mě v republice ani venku moc nezajímá. Z Jablonce jsem zklamaný, tak na něj bych ani nešel, kdybych měl čas. Kouknu na fotbalovou Slavii nebo na hokej, na liberecké Tygry.

O víkendu vás čeká další zápas doma s Hodkovicemi. Ty si vedou dobře. Asi musíte máknout víc než se Mšenem.

To určitě. Doufám, že k tomu kluci přistoupí jako k utkání se Mšenem a pořádně to odmakáme a uděláme výsledek s taky s kvalitním mančaftem, ne s posledním týmem v tabulce.

Co když dostanete nabídku na přestup nebo hostování?

To myslím, že se asi nestane. A kdyby ano, zvažoval bych. Myslím, že v mých letech a při mé práci už se nemám kam hnát a hrát nějakou vyšší soutěž. Musel bych o tom popřemýšlet.

Jaký je váš tip na zápas v Hodkovicemi?

Věřím, že vyhraje Malá Skála 3:1.