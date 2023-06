Jaký byl zápas, ve kterém jste dal pět gólů? (Pěnčín - Bozkov 11:1, poločas 9:0) První poločas jsme vyhrávali 9:0, to hovoří za vše. Ve druhém poločase začal hrát soupeř trochu líp, víc se koncetroval. Už to bylo vyrovnanější. Asi na nás moc vylezli. Měli jsme hodně prostoru vpředu. Podle toho to vypadalo. A nám vyšlo všechno. Co jsme chtěli, to jsme dali.

Dovede si představit tu situaci obráceně? Má ještě smysl hrát nebo je lepší takový zápas skončit?

Já jsem nikdy takovou situaci naštěstí nezažil, tak to nedovedu posoudit. Nedovedu si to vůbec představit.

Jak hodnotíte končící sezónu vašeho týmu?

Jsme třetí, chtěli jsme soutěž vyhrát, ale Smržovka a Mšeno ukázaly, že na ně asi nemáme. Ani jeden zápas jsme s nimi nevyhráli. Třetí místo je zasloužené, musíme s ním být spokojení.

A budete pomýšlet na postup v dalším ročníku?

Záleží na tom, kdo sestoupí, kdo postoupí a také na tom, jestli a jak my posílíme. Ale určitě máme dál cíle nejvyšší, chceme vyhrát I. B třídu.

Taky se už těšíte na konec sezóny a volno, jako se ozývá z ostatních týmů?

Přijde mi to jako půlroční pohádka. Každý řeší to stejné každý půlrok, zranění, málo hráčů, dovolené a tak dále. Bude to zase stejné, měsíc pauza a pak zase začneme trénovat.

V Lučanech šlo o další sezónu. Jenišovice čeká dohrávka. Držkov shrábl tři body

Jak si tu fotbalovou pauzu užijete, půjdete si někdy někam dát fotbálek?

To ne. Dám si volno, dovolenou, jinak budu v práci. Velký výběr nebude. Fotbal mám jako koníček, abych se pohyboval, takže pak už se něčemu podobnému nevěnuji. Budu rád, že mám měsíc od fotbalu pauzu.

A vy jste z těch, kteří chodí poctivě trénovat?

Určitě ne. Musím to kombinovat s dalším koníčkem, s hudbou a hlavně s prací. Zatrénovat si jdu ale rád.

Hrajete v kapele, kdy a kde vás můžeme slyšet a vidět?

4. srpna hrajeme v Jablonci u Volta.

S kým ještě hrajete poslední kolo?

Hrajeme v Albrechticích. A jedeme tam vyhrát a zlepšit si náladu na rozlučku. To je základ sezóny.

Albrechtice budou chtít taky doma vyhrát….

Poslední zápas sezóny chce vyhrát každý. Mají tam menší hřiště, to nám asi moc vyhovovat nebude, ale zápas to může být zajímavý. Bude to spíš soubojový fotbal.

Kolik vás budou stát góly? A kolik jich už máte na kontě?

Už asi třicet dva. Musím se domluvit s pokladníkem týmu Pavlem Matějíčkem, zaplatím podle tabulky, ale zatím nevím kolik přesně. Počítá se od hattricků. Na rozlučce to určitě vyřeším.