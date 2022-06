Jaké to bylo utkání?

Hráli jsme proti Plavům B Ty se v prvním poločase snažily, nám se podařilo dát gól až ve 38. minutě. Náš první poločas úplně ideální nebyl. Soupeř se snažil s námi držet krok, ve druhém odpadl spíš fyzicky a utkání už nemohl zvrátit.

Vy jste vyhráli. Ale jak se podle vás cítí mančaft, který prohrává hodně vysoko, má sílu ještě něco změnit?

Taky jsem to už zažil. Za Pěnčín hraju přes deset let, dobře si pamatuju, když jsme v kraji dostali 7 gólů a my dali jen jeden. Ten pocit znám. Je to pak už jen čekání na konec, na závěrečnou píšťalku. V druhým poločase se ještě člověk snaží, ale, když vidí, že mu to nejde a soupeři ano, tak už s tím nic nenadělá.V utkání jste dal čtyři góly.

Jste pravidelný střelec gólů nebo vám to prostě tentokrát dobře sedlo?

Hraju na postu útočníka, ale na podzim jsem hrál i beka. Tenhle zápas mi „sed“, je pravda, že začínám dávat pravidelněji góly, po jednom někdy po dvou. Hodně se snažím i o asistence. Jako tým jsme dali za sezónu přes 120 gólů, takže dávat góly, na to šance určitě byla.

Byly to tentokrát gólové tutovky za pomoc týmu nebo sóla?

Všechny góly jsem měl připravené od spoluhráčů. Na mne pak bylo už jen trefit bránu.Hrajete za Pěnčín přes deset let.

Jaká byla vaše fotbalová kariéra?

Hrál jsem za dorost Mšena, pak si mne na Pěnčín přetáhl trenér Houška, který mě ve Mšeně trénoval. V sedmnácti jsem začal hrát dospělý fotbal. Začal jsem si na něj pomalu zvykat. A Pěnčínu jste zůstal věrný.Ano, už nemám ambice se přesouvat do vyšších lig. Fotbal hraju pro zábavu.Poptávka po dobrém útočníkovi je ale stále aktuální. Co když přijde do nové sezóny nějaká nabídka?Už bych ji asi nepřijal. Mám i jiné zájmy, takže vyšší soutěž, tréninky atd. bych už asi nestíhal.

Postupujete s týmem do I. B třídy, většinu zápasů okresního přeboru jste vyhráli. Nebyla to tak trochu v téhle soutěži nuda pro Pěnčín?

Jsme rádi, že jsme si mohli tuhle soutěž zahrát.

Kolik času vám fotbal v týdnu zabere?

Jeden, dva tréninky a zápas. Všechny tréninky kvůli práci taky někdy nestíhám.

Dá se netrénovat a přijít jen na zápas? Je to znát?

Určitě ano. Mně samotnému, když jsem nebyl před zápasem na tréninku, odskakoval míč a půl hodiny trvalo, než jsem si zvykl. V tabulce jste skončili s velkým odstupem na prvním místě.

Jak si povede Pěnčín v I. B třídě?

Myslím, že budeme hrát někde na vršku a můžeme být do první trojky. Hráli jste bez porážky jen s jednou remízou, vyjde to tak zase?Určitě se o to budeme snažit. Budeme chtít i v I. B třídě zůstat bez porážky.

Je něco, co se vám na fotbale v kraji nebo v okresu nelíbí?

Z mé pozice se o tom těžko mluví. Myslím, že je málo trenérů, to souvisí s důrazem na to, mít při postupu do některých soutěží mládežnický tým. Trénují dost často rodičové. Takže je zřejmě potřeba hledat a vzdělávat nové trenéry, ale jak, to nevím. A také mládeže není moc. Když se pak trenérovi sejde na tréninku šest, sedm hráčů, tak je to málo.

V některých soutěžích si trenéři stěžují, že je nedostatek hráčů. Těžko dávali dohromady sestavu na zápas. Co by se s tím dalo, podle vás, dělat?

Dneska je široká nabídka dalších aktivit a už neplatí, že fotbal je ta hlavní. A vedle nových sportů je také silným lákadlem internet a sociální sítě. Je jasné, že kluci chtějí vyzkoušet zase něco nového. A je otázkou, jestli vůbec chtějí hrát fotbal. Někteří hrají třeba do dorostu a dál už pokračovat nechtějí. A dostat se na profi úroveň je hodně těžké. Dřív někdy sami přijdou na to, že mají sotva na okres.

Jaký je váš oblíbený tým a hráč v českém nebo světovém fotbalu?

Od jedenácti let fandím Spartě Praha a Liverpoolu. Kdysi se mi líbil Steven Gerrard a naši zlatou generaci, tu jsem sledoval, Milana Baroše, Pavla Nedvěda. Dál se dívám na českou ligu a mám rád Premier League. Několikrát jsem byl na Spartě, ale většinou zrovna prohráli.Jste nervák nebo kliďas?Spíš kliďas, ale jak kdy.

A co říkáte na rozhodčí?

Jsou to mladí kluci a učí se to. A ještě po nich štěkat, to není dobře. Mně by to, být rozhodčím, nebavilo. Jestli udělají špatné rozhodnutí, tak by si z toho hlavně měli vzít ponaučení pro příště. Nemůžeme se divit, když občas chybují, někdy nás pískají právě mladí. Ti se to musí teprve naučit a když pískat nebudou, tak se to nenaučí. Rozhodčích moc není. A čím víc na ně budeme nepříjemní, tím míň jich bude chtít fotbal pískat.

Od fotbalu si teď na pár týdnů odpočinete. Bude to na dovolené nebo při dohánění restů, které se nahromadily kvůli fotbalu?

Nejsem ten typ, který by jezdil na čtrnáct dnů na dovolenou. Budu chodit do práce. A pak se budu věnovat svému dalšímu koníčku. Hraju v kapele na basovou kytaru a čeká nás pár koncertů. Tak to mi nějaký čas také zabere. Už se i stalo, že jsem jel z mistráku přímo na koncert. Na hudební nástroje hraju od 7 let. První byl ale fotbal.