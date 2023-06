Kanonýrem okresního přeboru II. třídy na Jablonecku se stal v druhém červnovém víkendu David Lupa z fotbalového klubu Plavy. V zápase s Novou Vsí nastřílel za plavské béčko soupeři pět gólů. A to byla polovina všech vstřelených, protože výsledek skončil pro Novoveské na vlastním hřišti nechvalně 2:10.

kanonýr David Lupa - FK Plavy | Foto: Dagmar Březinová

Soupeř asi nebyl pro váš tým žádný problém?

Nebyl kvalitní, a proto nebyl problém mu dát gól. Že jich dám pět, jsem ale nečekal. Zadařilo se.

Jaké to byly góly?

Vytvářel jsem si přiležitosti sám, šel jsem přes hráče. Do čeho jsem kopl, tak z toho byl gól.

Hrajete jako útočník?

Hraju střední zálohu za A tým. Tentokrát jsem si šel zahrát za béčko.

A jak si vedete jako střelec gólů v A týmu?

Moc jich zatím není. Dřív jsem byl gólový hráč, teď už se ze mne stal spíš nahravač.

Jak hodnotíte sezónu A týmu, pro kterého sezóna v I B třídě už skončila?

Skončili jsme v tabulce pátí. Mohli jsme být ale i lepší. Máme spoustu mladých kluků, ti musí hlavně sbírat zkušenosti a seznamovat se s dospělým fotbalem. Jsou snaživí, ale ještě tomu chybí právě ta zkušenost. Zbytečně jsme prohráli nějaké zápasy s tabulkově slabšími soupeři. Ale jinak to špatný ročník nebyl.

A vy teď ještě budu hrát za béčko, dokud se okresní přebor ještě hraje?

Záleží, jak mi to vyjde časově. V týdnu, když hráli nebo ještě hrají dohrávky, nemám čas z pracovních důvodů. A o víkendu se uvidí.

Jak dlouho se věnujete fotbalu?

Hraji ho od sedmi let, to je už osmatřicet let.

Čím se liší současný fotbal od toho, jaký se hrál před pětadvaceti, třiceti lety?

Liší se v rychlosti a v síle. Dřív se hrál taky bojovný fotbal, ale nebyl na vrcholové úrovni tak náročný. Teď je bojovnější.

Když porovnáte fyzičku a hru vašich mladších spoluhráčů, v čem je rozdíl?

Chybí jen klid na hřišti, zkušenost s balónem. Ale jsou rychlejší, to je zase jejich výhoda. Řekl bych, že zbytečně běhají bez balónu.

Brzy skončí i okresní soutěž. Vydržíte tu letní pauzu bez fotbalu?

Mám ještě další aktivity, takže mám co dělat. S rodinou hodně sportujeme, jezdíme na kole, ještě hraju tenis. Bez pohybu určitě léto trávit nebudu.