Jak se vám na Malé Skále hrálo? Dobře, jak se říká, od začátku mi to vonělo. My jsme byli prostě dobrý.



Jak dlouho hrajete za Plavy?

Už osmnáctou sezónu. Fotbal hraju od šesti let. Taky jsem chytal ve Velkých Hamrech. Dá se říct, že hraju dlouho. A znám hodně dobrých fotbalistů. Někteří tady, bohužel, už nejsou.



Proč už nechytáte?

Už mne to nebavilo. Vždycky mě to táhlo spíš dopředu.



Jaký je, podle vás, dnešní fotbal?

Spíše o běhání, o fyzičce než o technice. A i kolem mne to mladí kluci musí uběhat, to já už tak ve svých pětačtyřiceti letech nedám.



A jak to, že vám to tak střílí góly?

Tomu se říká čuch na góly. Už vím, kam to kopnout, ale k tomu právě potřebuju ty mladé kluky, kteří kolem mě běhají.



Počítáte si góly?

Ano. Za tu dobu, co hraju v Plavech, jsem jich dal už přes sto osmdesát. Prý mám ale ještě co dohánět mezi těmi staršími a zkušenějšími. Možná se v této sezóně dopracuju až ke dvoustovce.



Jak si povedou Plavy v této sezóně?

Áčko vypadá dobře, jsou tam mladí kluci a to už bylo potřeba. Myslím, že do pátého místa budou hrát. Zatím hrají všechno venku kvůli rekonstrukci kabin. Každý bod zvenku je výborný. Ze začátku ztratili zbytečně body, třeba v Přepeřích, tam měli vyhrát. Myslím, že to v Plavech dělají dobře. Mládí vpřed a staří do béčka. Máme dobrou partu. Ale funguje nám to tady dobře, staří – mladí. Některé mladé jsem ještě vozil v kočárku, už to jsou děti mých spoluhráčů.