Týmům často chybějí hráči, jak na tom jsou Plavy?

Zrovna na tento zápas jsme se sešli v docela dobrý sestavě. Máme pár zraněných hráčů, ale co se týče soupisky, tak tu máme relativně širokou na poměry těchto nižších soutěží.

Hrajete na postu útočníka?

Ne, většinu svoji fotbalovou kariéru hraju jako levý záložník. Teď máme nového trenéra a ten usoudil, že bych měl hrát vpředu. Tak jsem tam čtyři zápasy hrál. Gólů jsem v tomto zápasu možná mohl dát i víc. Ale úplně super zakončovatel nejsem.

Fotbalová akademie zkvalitňuje služby. Mládeži se věnují profesionální trenéři

Takže čtyři góly byla náhoda nebo dobré přihrávky nebo vaše sólo akce?

Soupeř hrál opatrně, překvapili jsme ho hned v začátku utkání. Oni se ani před zápasem nepřipravovali, šli hned z fleku hrát. U mne to byly tři rychlé akce, kdy jsem se dostal za obranu a vyšlo to. Navíc, jak jsem říkal, nastoupili za Jabloneček starší hráči, takže bylo v mém věku i mojí povinností jim uniknout.

Počítáte si góly?

Počítám, protože je u mě ojedinělé, když gól dám, tak mě to zajímá. Nejsem úplně gólovej typ, útočníka moc často nehraju. Gólů si vážím.

V téhle sezóně jsou to vaše první góly?

Mám jich sedm ze čtyř zápasů. Ale dostal jsem v utkání proti Smržovce červenou, pak jsem tři zápasy stál. Možná by jich bylo víc. Mám jich sedm v A týmu a jeden za B tým. Kdybych měl trochu lepší zakončování, tak by to byl i vyšší počet. My se, jako tým, často dostáváme do gólových šancí, ale málo proměňujeme.

Kanonýr Martin Bajzík chce hrát za Manchester United, teď dává góly za Jablonec

Platíte za góly?

Ano, platíme. A já platím vůbec hodně, ještě za pozdní příchody, protože chodím často pozdě. A teď, jestli se ještě objevím v novinách, tak to určitě zaplatím další poplatek.

To máte tedy přísný režim…

Ano, s novým, přísným trenérem máme přísný režim.

Jaké to je s novým trenérem?

Co se týká tréninků, tak určitě posun. Jen je škoda, že se nás někdy sejde málo. To pak nemůže trenér dělat to, co si pro nás připraví. Je to občas smutné, protože trénink je dobře nastavený.

A vy chodíte poctivě trénovat, i když pozdě?

Ano, snažím se. Začal jsem pracovat, zatím to zvládám. Uvidíme do budoucna. Zastávám názor, že člověk by se měl hýbat. A fotbal se mi líbí, tak se pro to snažím udělat, co můžu.

V Jablonci přibude nová nafukovací hala s umělým travnatým povrchem!

Jak dlouho se fotbalu věnujete?

V Plavech jsem ho začal hrát asi v pěti letech. Takže už to bude skoro dvacet let. A chci u něj ještě vydržet.

Po čtyřech gólech by mohla přijít nějaká zajímavá nabídka…

No, to nevím, jestli by mi někdo něco nabídl. To asi nepřijde. Zůstávám nohama na zemi. Jsem spokojený tam, kde jsem. V Plavech bydlím, máme dobrou partu, s klukama jsme si sedli, dobré jsou i podmínky. Poděkování zaslouží Ondra Votoček, který se o fotbal v Plavech stará. Já bych neměnil.

Jaký je cíl vašeho týmu?

Záleží, jaký má cíl trenér a jaký hráči. Trenér je ambiciózní, chtěl by, abychom hráli co nejvýš. Já bych chtěl, abychom byli spokojení s fotbalem, udělali pro to, co můžeme a hráli, jak nejlíp můžeme.