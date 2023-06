V posledním utkání jste dal tři góly. Jaký to byl zápas? Myslím si, že v zápase jsme měli opět navrch. Podařilo se nám rychle vstřelit branku, ale soupeř poměrně rychle vyrovnal po naší chybě. Do poločasu jsme dali další dva góly, což znamenalo, že od té doby jsme zápas měli ve svých rukou. Druhý poločas už jsme dohrávali ve větším klidu.

Jaký byl soupeř?

Soupeř byl doplněn o pár hráči z A týmu i z dorostu. Rád vidím, když tyto týmy dávají dorostemcům příležitost, ale ani to mu na výhru nestačilo.

A jaké byly vaše vstřelené góly? Sóla nebo z dobré přihrávky?

První gól padl po ostré střele z úhlu s přispěním brankáře, který trochu zaváhal. Druhý gól jsem uklidil po dorážce do prázdné brány a třetí gól jsem dal z penalty, kterou mi kluci přenechali, aby taky něco cinklo do kasy.

Hrajete na postu útočníka?

Hraju na postu levého záložníka, i když teda mě to více táhne dopředu, než abych nějak hodně bránil.

Sledujete, kolik vstřelíte za sezónu gólů?Abych řekl pravdu, na tabulku střelců jsem se podíval až nedávno, na podzim jsem moc gólů nedával, byl jsme spíš v roli nahravače.

Jak dlouho se fotbalu věnujete?

Asi od šesti let.

Který váš zápas vám uvízl v paměti a proč?

Těch zápasů je spousta, v Jablonci jsme jezdili do zahraničí na zápasy a turnaje a měli jsme možnost hrát proti týmům jako je třeba Ajax, Arsenal nebo Porto. Takže z Jablonce asi zápas s Ajaxem a ze Zásady zápas proti Plavům, když nám zmlátili jednoho spoluhráče na hřišti. Nic takového jsem nikdy předtím neviděl.

Co se vám na současném fotbale u nás líbí a co ne?

U nás se mi líbí fotbal našich top tří týmů, Sparta, Slavie a Plzeň, a i to, jak nás reprezentují v evropských soutěžích. Musím ale říct, že mnohem víc sleduju fotbal zahraniční. Přijde mi, že proti zahraničí zaostáváme hlavně ve výchově mládeže a jejich podmínkách. Chybí mi u nás v mládežnických týmech také individuální přístup k hráčům.

Máte svůj fotbalový vzor? Mám vzorů víc. Největší je Cristiano Ronaldo.

Co vás čeká o posledním fotbalovém víkendu tohoto ročníku, zase to bude hattrick?

Hrajeme už v pátek a čeká nás Železný Brod, který je v tabulce za námi a je to nejvíce konkurenceschopný soupeř. Jestli bude zase hattrick, to nevím, bylo by to hezké. Je to poslední zápas, tak bychom ho chtěli zvládnout a neprohrát tak v sezóně ani jednou, což si myslím, že je velmi těžké v sezóně ani jednou neprohrát.

Bude vás něco stát do pokladny klubu titul „kanonýra víkendu“?

To víte, že bude. Jelikož to je třetí hattrick v sezóně, tak si myslím, že na jednu rundu panáků pro všechny to určitě na rozlučce vystačí.

Jak hodnotíte výkon vašeho týmu na jaře?

Jak jsem už říkal, neprohráli jsme jediný zápas, takže hodnotím jaro určitě kladně.