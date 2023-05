Jak zápas hodnotíte, jak se vám hrálo?

Zápas hodnotím velmi pozitivně, jelikož jsme navázali na jarní neporazitelnost. Věděli jsme, že nás bude čekat náročné, soubojové utkání na nerovném terénu. Od první minuty zápasu jsme plnili to co jsme si v kabině řekli. Soupeře jsme aktivně napadali což nám přinášelo mnoho šancí. Jednu se nám podařilo vyřešit krásnou kombinací a gólem do prázdné branky. O pár minut jsme zvýšili na 2:0 z rohového kopu a šli jsme do druhého poločasu s náskokem. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že budeme chtít vstřelit co nejdříve třetí gól a rozhodnout tím zápas což se nám podařilo a po chybě obránce a následném úniku na brankáře zvýšili na 3:0. Poté jsme obměnili většinu týmu a hosté snížili na 3:1. Na konci utkání po jasném faulu hostujícího hráče byl nařízen pokutový kop a následné zvýšení stavu na konečných 4:1.