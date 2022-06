Byl a jste vždycky takový bezvadný střelec gólů?

Máme dobrý kolektiv a to k tomu patří. Jsme mladí kluci, pár starších nám pomáhá, což je dobře. A všichni mi ke gólům pomáhají. Ty už jsou pak jen takovou třešničkou na dortu.Co vás tolik gólů bude stát do klubové pokladny.Pokladník si to všechno píše, na konci sezóny sečte. Ale po zápase bych měl vždycky koupit alespoň šáňo. Budu mít něco ještě připočteno za žluté karty, jsem totiž tak trochu nervák.

Jak dlouho se fotbalu věnujete? Kdy a kde jste začal?

Táta i brácha hráli fotbal taky. Já jsem začínal od čtyř let v Držkově. Hrál jsem tam, pak jsem šel do Jablonce, kde jsem vydržel až do dorostu. Z FK jsem přestoupil do Mšena. Potom jsem hrál taky v Německu. A když jsem tam skončil, vrátil jsem se znovu do Mšena. A teď jsem v Zásadě už pátým rokem.

Na jakém postu hrajete?

No, většinou jak se sejdeme. Ale hlavně útočníka.Zkoušel jste taky třeba být v brance nebo jinde?V brance jsem byl jen při tréninku, jinak jsem vyzkoušel asi všechno, v Jablonci obránce, v Německu středního záložníka, ve Mšenu jako útočník nebo záložník.

Je nějaký rozdíl mezi českým a německým fotbalem nebo životem v klubu, po zkušenostech, kdy jste tam hrál?

Do Německa jsem jezdil jednou týdně na trénink a jednou na zápas, neřekl bych, že je ve fotbale nějaký rozdíl. Hrál jsem tam taky v okresní soutěži. Předváděli jsme dobrý fotbal, pivo po zápase bylo stejně dobré tam i tady.

A co tolik žlutých karet?

No, už jich bylo dost. Na podzim jsem měl stopku, dostal jsem červenou za nějaké zbytečné řeči. Za to mám i žluté, ne za fauly. Jsem nervák, tak asi někdy zbytečně moc diskutuju s rozhodčími.

Připomínky na rozhodčí bývají z týmů často slyšet…

Někdy mě rozhodčí rozčilují. Vím, že jich je málo a že moc nikdo nechce okresní soutěže pískat. Běhají jen na půli hřiště, protože to už ani nestíhají. A pak to vidí špatně. Právě v zápase, ve kterém jsem dal čtyři góly, mi neuznali ještě pátý. Takže fotbalista musí mít taky pevné nervy.

A co diváci, ti vás nerozčilují?

Ne. Ty jsou v pohodě. V Zásadě nejsou takoví, kteří by na někoho pokřikovali. Je tady vždycky dobrá atmosféra.

Po tolika vstřelených gólech by teď mohla přijít nabídka jiného klubu. Přijmete ji?

Teď už asi ne. S rodinou jsme se tady zabydleli. Mám dva malé syny, už nemůžu fotbalu věnovat tolik času.

Chcete, aby vaši synové také hráli fotbal?

Ten starší má zájem, na Pěnčíně byl nábor, tak tam chce jít a fotbal hrát. Druhý je dvouletý, teprve ještě uvidíme. Zatím kope do balónu jen doma.

Vaši kluci budou mít ve vás vzor. Měl jste i vy svůj vzor?

Líbí se mi Manchester United a v něm Cristiano Ronaldo.

A co se vám nelíbí na našem současném fotbale?

Nelíbí se mi, že chodí málo fanoušků. Že už fotbal pro lidi není ten hlavní sport. Když jsem hrál za FK v Jablonci, chodili jsme na každé utkání sbírat míče. A diváků tam bylo daleko víc než teď. Dneska už to tak není. Možná je to tím, že málo hráčů FK Jablonec je z Jablonce. A taky mi připadají někteří trochu namachrovaní. Zatím ale moc nedokázali. Doufám, že se jablonecký fotbal zvedne. Hrál jsem s Vojtou Kubistou, fandím hlavně jemu.

A jakou fotbalovou budoucnost přejete Zásadě?

Chceme postoupit do I. B třídy, tak snad. Bylo by to fajn, hrát vyšší soutěž.