Fotbalové boje se rozjely na plné obrátky také v I. B třídě. A fanoušci dorazili na většinu utkání v hojném počtu, natěšení po roční pauze. Atmosféru pořadatelé chválili.

Harrachov– Držkov 1:3 (0:1)

Z prvního utkání na domácí půdě si Harrachovští body nepřipsali. Zápas zhodnotil za domácí Hubert Rieger.

„Nevyšlo nám to, dali jsme si dokonce dva vlastňáky. Ale takový nechtěný. To ani nemůžeme nikomu vyčítat. Držkov byl v každém případě lepší. Dostal se do vedení po našem prvním vlastním gólu. Ale ve druhém poločase jsme vyrovnali. A až do 80. minuty bylo skóre 1:1. Po našem dalším vlastňáku dal soupeř na 2:1. A třetím gólem završil Držkov výsledek v 91. minutě. Teď jedeme do Jablonečku. Ale máme problémy s účastí. Tím, že soutěž začala hodně brzy, tak nám chybí hráči, kteří jsou na dovolené a k tomu ještě nějaká zranění. Teď nás bylo sedmnáct, ale do Jablonečku budeme rádi, když dáme dohromady jedenáct hráčů. S Jablonečkem jsme hráli několik přáteláků, jsou to známí kluci, máme s nimi nadstandardní vztahy. Ale nikdo nechce prohrát. Nám bude chybět asi sedm hráčů, tak uvidíme.“

Spartak Smržovka – Horní Branná 5:0 (2:0)Na Smržovce viděli fanoušci pět gólů. A mohlo jich možná být i víc. Jiří Macek, vedoucí týmu, utkání a výkony hráčů chválil.

„Bylo to naprosto zvládnuté utkání. Byli jsme lepší ve všem. Soupeř byl hodně slabý. Máme ještě několik zraněných, proto s áčkem hrálo pár hráčů z B týmu. Zápas jsme zvládli. Hosty jsme nepustili skoro k ničemu. Pár šancí jim výborně zlikvidoval náš gólman Jirka Buriánek. V 90. minutě jim vychytal šanci, která vypadala, že na tisíc procent musí soupeři vyjít. Ale gólman nám nulu zachránil. Podali jsme výborný výkon. Škoda, že zároveň s naším fotbalem byl i fotbal v Lučanech a hrálo FK Jablonec. Jinak by byla účast diváků ještě vyšší, ale i tak jich přišlo přes stovku. Určitě bychom jich tady dvě stě měli. Atmosféra byla výborná. Hlavně, když už svůj čtvrtý gól vstřelil Pavel Jelínek. Jeden z penalty přidal Ondra Szirti. Teď jedeme do Studence. Ten hrál o víkendu v Plavech, byl jsem se podívat. Nevypadalo, že by to měl být nehratelný soupeř. Myslím si, že pro remízu pojedeme s klidem.“

TJ Lučany – Přepeře B 6:4 (0:1)

První utkání a hned tři body mají na kontě i fotbalisté Lučan. Průběh zhodnotil Oldřich Churý.

„Byl to oboustranně kvalitní zápas. Proto byl bohatý na branky. Oba mančafty chtěly hrát fotbal, a tak padlo hodně branek. My jsme byli lepší v koncovce. Hosté vedli, ale my jsme vzápětí vyrovnali na 1:1. Pak jsme vedli my, hosté brzy srovnali. na 2:2. Ale do konce prvního poločasu jsme přidali ještě dvě branky. V závěru utkání měly Přepeře víc sil. Závěr proto patřil hostům. A ti zkorigovali výsledek na konečných 6:4. Dařilo se Honzovi Pavelkovi, ten byl autorem čtyřech gólů. Chtěli jsme hrát útočně, dávat góly a vyhrát. A to se nám povedlo. Chyběl nám stoper Štěpán Sobotík a taky Pavel Suchánek. To jsou defenzivní hráči. Proto jsme chtěli vstřelit víc gólů, než oni. A to se podařilo. A tím se začátek vydařil. Přišlo asi osmdesát diváků. Po první výhře jsme pak ještě poseděli,“ dodal Oldřich Churý.