V Libereckém kraji je 144 fotbalových hřišť, na kterých se hrají soutěže. Kde se fotbalistům hraje nejlépe a kde naopak nejhůře? Na to se ptali reportéři Deníku.

Adam Pelta (FK Jablonec n. N.): Moc pěkné a udržované hřiště mají v Sedmihorkách. Tam se mi hraje vždycky dobře, kvalitní tráva, hezké zázemí. A špatně se mi hraje ve Višňové. Tam se asi hraje špatně každému. Skoro nikdo ve Višňové nevyhrál. Hřiště není hezké, je úzké, hrbolaté, když hráč běžel a spadl, tak to bylo někomu na záda nebo až do plotu baráku. Ale tam teď probíhá velká rekonstrukce, takže se mají na co těšit. Věřím, že tam pak bude moderní a pěkný areál.

Jaroslav Rudolf (Velké Hamry): Mně se hraje samozřejmě dobře u nás ve Velkých Hamrech, kde je kvalitní tráva i zázemí. Taky se mi líbí hřiště a fotbalové prostředí v jabloneckých Břízkách. A velmi hezké hřiště a prostředí mají také Semily. Nelíbí se mi ve Višňové, tam to není moc fotbalové, hřiště je hned u baráku a zahrady. Hřiště měli často v dezolátním stavu a byl to tam vždycky boj na něm hrát.

Marcel Pikous (Jiskra Raspenava): Asi nejlepší hřiště, kde se mi i dobře hraje, je ve Višňové. Teď tam mají i úplně nové kabiny. Naopak nejhůře se mi osobně hraje v Dolní Řasnici, kde to mají z kopečka a celkem je hřiště malé, což mi nevyhovuje.

Josef Mičunovič (Viktoria Dětřichov): Podle mě mají nejlepší hřiště ve Frýdlantě, na hlavním hřišti. Pěkný trávník a dobrý soupeř, to nám svědčí. Nepříjemné to je celkově v Bílém Kostele, horší terén a většinou je jejich béčko posílené áčkaři.

Karel Kaňkovský (Skalice u České Lípy): Nejlépe se mi hrálo na domácím hřišti v České Lípě, když jsem kopal za Arsenal před fanoušky CL PIVOSI. Nejhůř se mi naopak hraje v Železném Brodě.

Petr Stromecký (FC Nový Bor): Tak nejlépe se mi samozřejmě hraje na domácím hřišti v Novém Boru. Kde to je pro mě nejhorší? Asi Višňová. Je tam hodně malé hřiště a není to tam prostě moc fotbalové.

Martin Válek (Jiskra Mimoň): Nejlépe se mi hrálo v České Lípě na Městském stadionu. Naopak jednoznačně nejhorší to pro mě bylo ve Starém Šachově, kde už bych nechtěl nikdy hrát. Tam se to jen stěží dalo nazvat hřištěm.

Mezi malebné areály v Libereckém kraji patří například Fotbalový klub Jiskra Mšeno. Ten se nachází v krásném areálu Břízky u městské přehrady v Jablonci nad Nisou, kde jsou 2 travnaté plochy a hřiště s umělým povrchem III. generace. V hlavní budově se nachází zázemí pro činnost klubu, šatny, sauna a klubovna. U hrací plochy nechybí při utkáních možnost občerstvení. Klubu se daří jak v kategorii dospělých (krajský přebor), tak u mládežníků. Fanoušci se brzy dočkají nových tribun k pohodlnému sezení.

Perfektní areál s profesionálním zázemím se nachází v malebném městečku Český Dub. Podještědský sportovní areál, kde najdete kompletní servis včetně hotelového ubytování, je tradičním dějištěm kempu Luďka Zelenky