Předseda sportovně technické komise Oldřich Churý: „Béčko Pěnčína postoupilo do I. B třídy, Jiskra Mšeno jeden tým zrušila, svůj mančaft zrušily i Radčice. A tím zbylo málo mužstev. Začali jsme uvažovat o spojení okresní soutěže a okresního přeboru. Ale, když se to dozvěděl Kořenov, tak se rozhodl přejít do Semilska, protože nechce hrát okresní přebor II. třídy. Jinak to ale všechny mančafty vzaly s tím, že to bude zajímavá soutěž. Utká se v ní třináct týmů. V jednom kole bude mít jeden vždycky volno.“

Předseda STK si je ale vědom i toho, že pro mužstva z dolní poloviny tabulky okresní soutěže to jednoduchá záležitost být nemusí. „Možná mohou mít některé týmy problémy, Smržovka B, Lučany B nebo Nová Ves. Ale věřím, že se to srovná. Žádné negativní ohlasy jsem nezaznamenal. V okresním přeboru bude prostě větší konkurence.“

Ke zrušení soutěže řekl vedoucí týmu Smržovky Jiří Macek: „Pro nás to bude docela přítěž, protože budou hrát kvalitnější mančafty. Vzhledem k tomu, že jsme skončili poslední, tak to pro nás bude ještě horší a budeme dostávat asi ještě vyšší výsledkové nálože. Kluci jsou celkem naštvaní, že budeme inkasovat spoustu gólů a nebude nás to pak bavit. Třeba, když budeme hrát se Zásadou a dalšími z horní části tabulky okresního přeboru. Bude to mezi soupeři velký rozdíl. Ale přihlašujeme to a nějak to odehrajeme. Třeba budeme hrát líp. Ale chlapi si chodí zahrát jen tak pro zábavu. A když pak dostanete osm, deset a víc gólů, tak to je o ničem. A i to jsme už zažili. Od šestého inkasovaného gólu to prostě nebaví.“