Jablonec n. N. - Fan tým rodičů malých fotbalistů Fotbalové akademie Jablonec je na zápasech pořádně slyšet, vozí si s sebou i buben.

talent Michal | Foto: ilustrační

Když je v rodině talent, tak je potřeba ho podporovat. To určitě zná každý rodič. Nejen, že to něco stojí, ale takový talent spolkne i hodně času. Radost z úspěchu to ale vyváží.

Michal Špidlen je ročník 2011, hraje za Fotbalovou akademii Jablonec v kategorii U10. Fotbalový talent se v něm nezapře. Jak to všechno začalo zavzpomínala maminka Monika Špidlenová.