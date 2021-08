Zatímco se odehrávalo mistrovské utkání, mohly děti vyvádět na skákacím hradu a rodiče listovat v novém bulletinu a hlavně klidu sledovat fotbal. A bylo se na co dívat. Vyhrát chtěli všichni.Velmi ambiciózní domácí tým nastoupil do prvního zápasu naladěný na vítězství. Hned v první minutě pískl rozhodčí penaltu na Čížka, kterou proměnil Maryško.

Na 2:0 pak ještě zvýšil Vrabec po akci Štemberka. „Pak se tempo zápasu snížilo a Pěnčín hrál víceméně profesorsky, což byla škoda. Hosté měli několik brejků. V druhé půli jsme do zavřené obrany Košťálova pronikali přes strany, kdy aktivní Štemberk přihrál Čížkovi na 3:0. A nakonec se dobře prosadil Hrnčíř na 4:0,“ okomentoval průběh hrající manager Adam Pelta.

První gól je ukolébal

Trenér Pěnčína Miroslav Procházka okomentoval průběh slovy: „Myslím, že u nás bylo vidět trochu nervozity. Nebyl to průběh podle mých představ. Proti přípravným zápasům jsme ještě měli nějaké rezervy. A to si společně s hráči vyhodnotíme. Brzy jsme dali branku, to nás trochu ukolébalo. A taky jsme neproměnili několik šancí už v první půli. Hosté docela dobře bránili a špatně jsme se k nim dostávali. U nás nezahrály dobře oba kraje, ať už to bylo zdržováním míče uprostřed, dávali jsme to pozdě nebo taky nepřesně.

Ještě to nebylo ono

Tím jsme trpěli, protože naše velká síla je právě přes kraje, přes Štemberka a Vébra. A tentokrát to nebylo ono. Ale jinak z mé strany spokojenost,“ zdůraznil kouč. V pěnčínském dresu vyběhly také osvědčené a zkušené posily včele s Čížkem, Vrabcem. „Když nastoupí Čížek, tam všechny vyburcuje, ten by hrál i o půlnoci. Všechny kolem sebe strhne, všechno se motá kolem něho a ve svém věku má pořád svoji kvalitu,“ zdůraznil trenér Podzimek.

A chválil také účast fanoušků a diváckou podporu na Pěnčíně. „Na druhé kolo jedeme do Semil, kde jsem také působil jako trenér. A potom hrajeme doma s Rychnovem. To bude také zajímavé derby, dá se říct, že jsem taky i z Rychnova. Rychnov do I. A třídy teď postoupil. Byl jsem se podívat v Doubí, jak hrajou. A bylo to dobrý,“ okomentoval následující soupeře pěnčínský trenér a s úsměvem dodal: „Pak už budu konečně hrát s normálními soupeři.“

FC Pěnčín – FK Košťálov – Libštát 4:0 (2:0)

Sestava: Franc, Heinrick Košťál, Šolc, Mätzelt, Maryško, Vrabec, Štemberk, Vebr, Pelta, Čížek, Kohout, Hartman, Hrnčíř, Tokár, Dědek, Pivrnec.Rozhodčí: Čurda.

Diváků: 150.