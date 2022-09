Účastníci kempu měli v týdenním programu jak vylepšení fyzické kondice, tak práci s balónem a samotnou hru. Podle počasí nechybělo ani osvěžení v lučanském koupališti. „Přínosem této naší pravidelné akce je to, že jsou kluci v partě s kamarády, společně trénují a užívají si prázdnin, upevňují kolektiv v týmech. Trenéři si pro svoji partu dětí připravují zajímavý program na každý den,“ uvedl předseda TJ.

Mezi trenéry byl i bývalý ligový hráč Richard Sitarčík, který o fotbalové zkušenosti nemá nouzi. „Je super, že klub takovou akci pořádá a že se o ni už léta stará Olda Churý. A my se snažíme pro ně připravit kvalitní program. Společně s Jirkou Kotenem se staráme o starší přípravku a snažíme se, aby co nejvíce pracovali s míčem, zlepšili se v obratnosti a rychlosti, ale také abychom si zahráli i jiné pohybové hry a nezůstalo jen u fotbalu. Každé dítě je jiné. Na některých se podepsal covid víc a na některých míň. Pokud je nezastaví zase nějaké nařízení a budou poctivě chodit trénovat, tak myslím, že se všichni zase tak do roku dostanou do formy, jakou měli před covidem.“

Richard Sitarčík začínal s fotbalem v Plavech. Zavzpomínal, že takovou péči mládež neměla, fotbalové školičky ani kempy nebyly. „Já jsem byl spíš samotář. Ale vzpomínám třeba na trenéra Zdeňka Pitru. S pořádným trénováním jsem začal až v Jablonci asi ve třinácti letech. Ale, ten, kdo má fotbal rád, tak si ho najde i bez organizace. Najde si kamaráda a kopou dva na dva, tři na tři, prostě hrají fotbal, jak to jde.“

Richard Sitarčík má na svém kontě víc jak dvacet ligových startů, některé v dresu Jablonce, některé za Most.

Trenér Honza Javůrek měl pro svoji nejstarší partu také nachystanou bohatou tréninkovou náplň a navíc pojatou trochu moderně a jak sám řekl, trochu jinak, než se většinou s mládeží trénuje.

„Mají tady přístup na internet, a tak čerpají před tréninkem inspiraci ve videích a na you tube. Podle toho si připraví určitá cvičení pro ostatní. Jsou rozdělení na dvě skupiny, každá má kapitána a pracují samostatně. Pokud vidím, že něco není dobře nebo by se dalo dělat, tak do toho vstoupím a opravím je, poradím. Mají za úkol se rozcvičit a pak trénovat hru. Řídí si všechno sami. S nejstaršími žáky to takhle už jde dělat. Sami si organizují, kdo činnost povede, jak se budou doplňovat, co chtějí dělat. Je důležité, aby se uměli mezi s sebou domluvit, aby uměli spolupracovat. Máme na sociálních sítích společnou skupinu, takže rodiče vidí, jak trénink probíhá. Jen je musím někdy brzdit, aby si nedali tak vysoké dávky, že by druhý den nemohli ani chodit. Je vidět, že je to baví a z toho mám radost. Dneska už musíme přijmout i to, že počítače a sociální sítě zasahují i do přípravy fotbalisty.“

A to, že se tento systém klukům líbí, potvrdil kapitán týmu Boris Gubančok, který přešel z FA Jablonec do Lučan. „Znám tady hodně lidí, baví mě to a líbí se mi tady. Tréninky jsou skoro stejné, ale je tady fajn parta. Teď se dostáváme po prázdninách do formy a připravujeme se na sezónu. První zápas hrajeme proti Hejnicím. Tady na kempu máme každý den čtyři tréninky. Rozvičení, střelba, technické věci, fotbal. Nejvíc nás baví fotbal a nejmíň asi běhání a posilování. Ale to musí taky být. Po prvním dnu nás všechny bolely nohy, ale pak už to bylo dobrý.“