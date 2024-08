Na lučanském hřišti bylo od pondělí do pátku živo. Fotbalový klub opět pořádal kemp pro mladší přípravky, starší přípravky, mladší žáky a starší žáky. Účastníky pořadatelé rozdělili do čtyř skupin, každá měla svého trenéra.

Děti se scházely na devátou, po hodince je čekala lehká svačina, vrátily se zpět do tréninku, po kterém jim chutnal výborný oběd. Krátký polední klid, znova fotbalové aktivity, malá svačina a až do 16 hodin další pestrý program včetně překážkové dráhy.

„Kempu se účastní okolo pětatřiceti dětí. Máme pro ně připravený pestrý program, většinou aktivity s míčem, buď individuální tréninky, běhají s míčem, trénují nahrávky a další činnosti. To je baví,“ řekl předseda klubu Oldřich Churý.

Vedle přípravy ve skupinách si také malí fotbalisté zahráli zápas proti pražským futsalistům a prověřili si tak svoje síly proti neznámému soupeři.

„Snažíme se, aby je aktivity bavily. Většina z nich jsou hráči Lučan, ale jsou tady i noví, kteří se teprve u nás chtějí zaregistrovat. Po skončení kempu, hned v neděli, už jedou naši starší žáci, kteří hrají přebor Liberecka, do Bílého Kostela. Mladší budou zase hrát různé turnaje, které pro ně připravují v průběhu sezóny jednotlivé kluby,“ řekl k činnosti lučanské mládeže předseda klubu.

UČÍME JE HRÁT SRDÍČKEM

Pro hladký průběh takového kempu jsou potřeba zodpovědní, zkušení a šikovní trenéři. V Lučanech se jich o účastníky staralo několik. Jeden z nich, Jan Hanuš, se dětem ve své skupině věnuje i v průběhu roku, už třetí sezónu. A nebyl na kempu sám, fotbalový týden si užívala celá rodina.

„Snažíme se jít tím stylem, jakým jdou i větší kluby. Různými mini hrami, které se dětem hodně líbí, chceme zařazovat různé cviky do hry a zasadit je pak do zápasového tempa. S půlkou této skupiny pracuji už třetí rok, dnes tady mám ještě i nové zájemce. Učíme je také hrát srdíčkem za svůj tým, hrát za barvy, které mají na dresu, ne za svoje jméno, ne pouze sám za sebe,“ řekl trenér Hanuš.

„Trenérů je málo asi všude. Kdyby přišli další, určitě je neodmítneme. Honza Hanuš je aktivní dobrák, ve fotbalu se stále vzdělává, má u nás obě děti, je fajn a já jsem rád, že ho tady máme,“ řekl k trenérovi přípravek Olda Churý.

V jeho skupině trénovala také jedna dívka. „Kristýnka je moje dcera, začala hrát fotbal před třemi roky, protože jí to začalo bavit a viděla, že nejstarší syn hraje už v Lučanech za starší žáky. Chtěla se hýbat, chtěla něco dělat, tak zkusila fotbal. Děvčata samozřejmě mohou do určitého věku hrát společně s kluky,“ potvrdil kouč.

Zajímavé je, že on sám fotbal nikdy nehrál, ani neměl v plánu se mu začít věnovat. A dostal se k němu přes svoje děti.

„Měl jsem v Lučanech syna i dceru Tak jsem se rozhodl udělat si trenérskou licenci C. A pak mě to s dětmi chytlo, jsme docela dobrá parta,“ popsal svůj vstup do fotbalového světa Hanuš.

KDYŽ NE FOTBAL, TAK MOŽNÁ ATLETIKU

Otázce se nevyhnula ani dcera Kristýnka.

Proč se věnuješ právě fotbalu?

„Když jsem byla menší, tak jsem neměla co dělat a bratr Kuba mi nabídl, že bych mohla jít hrát fotbal. A mne to začalo bavit od prvního tréninku. Myslím, že u fotbalu vydržím docela dlouho. Ale, kdybych přestala hrát, tak bych mohla jít na atletiku, tak už jsme s maminkou domluvené. A jaký je můj oblíbený hráč? Messi nebo Ronaldo,“ prozradila na sebe malá fotbalistka.

Bratr Kuba měl také od samého začátku jasno, že se chce věnovat fotbalu a někam to v něm jednou dotáhnout.

„Viděl jsem fotbal v televizi, líbil se mi, tak jsem ho zkusil. A začal mě hodně bavit. Nikdy bych ho za jiný sport nevyměnil. Hraju na levém křídle a asi mi to zůstane, protože jsem menší hráč. Můj fotbalový vzor je taky Messi.

Líbí se mi, jak umí hrát s balónem, umí vymýšlet kličky a tak. Ukazuje, že se při fotbalu musí taky myslet a taky hodně trénovat. Já jsem o prázdninách trénoval skoro každý den. Dneska už mě ale bolí nohy z toho, jak tady dlouho makáme,“ řekl Kuba Hanuš.

ÚRAZY NEBYLY, JEN ODŘENÁ KOLENA

A aby byla rodina celá, na kempu pomáhala jako zdravotnice také maminka Pavla.

„Úrazy žádné nemáme, jen občas nějaký puchýř a odřené koleno. Fotbal máme rádi, jsme sportovní rodina, jezdíme taky hodně na kolech a v zimě na běžkách i sjezdovkách. Fotbal se mi líbí. V rodině hraje důležitou roli, v týdnu jsou tréninky, o víkendu zápasy, žijeme fotbalem. Můj oblíbený hráč je, pochopitelně, také Messi,“ dodala maminka Pavla.

U jedné ze skupin řídila trénink také slečna Tereza Klausová. V Lučanech sama jako fotbalistka hrála, dokud jí to věk dovolil. A teď už se věnuje těm menším.

TEREZKA ZAVAZUJE I TKANIČKY

„Šli jsme se podívat s kamarády na jeden zápas a mě se začal fotbal líbit. Začal mě bavit a přihlásili jsme se v Lučanech s bratrem oba. Holčičí sporty mě moc nebaví. Tady je bezvadný kolektiv. Mám na starosti mladší přípravku. Hrajeme fotbálek, učíme se střílet na bránu, házet auty. Celkem mě poslouchají. Sledovala jsem mistrovství světa. Fandila jsem Španělsku. A oblíbený hráč? Samozřejmě Messi. Přijde mi nejlepší, takový přátelský top hráč. Chtěla bych se dostat do nějakého dívčího týmu, ale to už budu muset dojíždět do Liberce,“ plánuje si Tereza, která je studentkou jabloneckého gymnázia.

„Terka u nás prošla oddíly od těch nejmenších, hrála, dokud podle věku mohla. Teď má na starosti malé děti, které ji milujou. Ona to s nimi umí, je na ně hodná, zavazuje jim tkaničky, prostě to s nimi umí. Pochvalu zaslouží všichni naši trenéři, kteří se v Lučanech mládeži věnují. A dělají to, jak nejlépe dovedou,“ zdůraznil předseda FK.