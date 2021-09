Fotbalové týmy mládežníků se konečně dočkaly a mohou se společně připravovat a hrát zápasy. Zajímavou akci uspořádali v klubu TJ Lučany nad Nisou. A zájem o ni byl opravdu značný.

„Připravili jsme pro naši mládež týdenní fotbalovou školu. Každé ráno nám rodiče na devátou hodinu přivezli kluky, které čekal fotbalový program až do odpoledne. Bylo o ně dobře postaráno. Dostali dopolední svačinu, oběd a pak ještě odpolední svačinu,“ pochlubil se organizací na jedničku předseda TJ Lučany Oldřich Churý. Necelá čtyřicítka fotbalových nadějí se každý den rozdělila do několika skupin a pod vedením zkušených trenérů absolvovala pestrý fotbalový program.

„Trenéři měli připravený plán pro každý den podle věkových skupin, od přípravek až po starší žáky. Zaměřili se na zdokonalování fotbalových dovedností a různé pohybové aktivity. Zápasy jsme do programu nezařazovali. Ve čtvrtek a v pátek už bývají kluci unavení, bylo by toho hodně,“ uvedl předseda TJ Oldřich Churý. Nejstarší žáky trénoval celý týden šéftrenér lučanské mládeže Jan Javůrek. Fotbalových zkušeností má na rozdávání.

„Byla to už moje několikátá fotbalová škola. Nejsem zastáncem toho, abych kluky úplně „zničil“. Vsázím na vzájemnou komunikaci, na to, jak se hráč cítí, co by chtěl dělat. S kluky jsme si říkali, jak správně provádět některé prvky. Upřednostňuji pozvolné zvyšování zátěže. Nejen na tomto kempu, ale i v době covidu jsme využívali videa z tréninků, která jsme společně rozebírali,“ řekl Javůrek. „V tréninkovém plánu, podle kterého se začneme od září připravovat, budeme mít i takové tréninkové jednotky, jako kluci v FK Jablonec, Slovanu Liberec, ale i jako mládež v Bayernu Mnichov nebo v Barceloně,“ dodal na závěr šéftrenér mládeže TJ Lučany nad Nisou.