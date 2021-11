Fotbalové neprofesionální kluby fungují díky nadšencům, jak hráčům, tak hlavně funkcionářům. Vždycky je tam jeden tahoun, který má na krku skoro všechno. A nevadí mu to. Fotbal je jeho život. Je tomu tak i v Železném Brodě, kde neodmyslitelně k fotbalu patří Jaroslav Kletečka.

Nejste jen organizátor. Kdy a jak jste s fotbalem začínal?

Sport je odjakživa na prvním místě mých zájmů. Patřím ještě do generace, která lítala venku a dělala různé sporty dle toho jaká velká sportovní akce se zrovna konala. Takže jsme hráli fotbal, hokej, tenis, basket i házenou. Můj starší bratr byl brankářem v házené, takže v roce 1981 jsem jako prvňák začal chodit na házenou. Náš trenér po roce onemocněl a házenkářská přípravka se rozpadla. Takže jsem se přesunul na fotbalové hřiště a od druhé třídy (1982) je fotbal na první koleji.

Za jaké týmy jste hrál a na jakých postech?

Hrál jsem samozřejmě v Železném Brodě, kde jsem prošel všechny kategorie kromě staršího dorostu, za který jsem toho již moc nenahrál. Tuto kategorii jsem přeskočil a šel zrovna do mužů. V necelých šestnácti jsem již začal hrát za béčko a po půl roce naskočil do áčka. To bylo v roce 1991 V Brodě, za áčko jsem hrál do konce roku 1998. Poté jsem chtěl změnu a šel hrát do Držkova, kde působili mí kamarádi. Hráčské posty jsem si vyzkoušel všechny. V Brodě jsem hrál spíš útočného hráče. Třikrát jsem dokonce musel do branky jako brankář. V Držkově jsem se přesunul spíše do zadních řad.

Působil jste i jako trenér?

Podmínkou mého přestupu do Držkova bylo, že vezmu v Brodě mladší žáky. Takže v roce 1998 jsem začal trénovat a vydrželo mi to doteď. Většinou jsem byl u mládeže, ale za tu dobu jsem byl i mužů. Dva roky u béčka, šest let s přestávkami u áčka.Co je lepší, hráč nebo trenér?Teď bych radši hrál než trénoval. Jinak bych to asi nesrovnával. Jsme prostě na hřišti. Kdy jste skončil s hráčskou kariérou a stal se z Vás funkcionář, organizátor…?Asi v roce 2006 jsem přestal hrát pravidelně, protože se to již nedalo vše skloubit. Občas jsem si sice za Držkov šel kopnout, ale to již bylo sem tam. V roce 2009 jsem přestoupil zpět do Brodu. Sice jsem pak toho moc neodehrál, ale občas bylo potřeba jít za béčko. Takže i letos na podzim mám odehraných patnáct minut a to paradoxně v Držkově.

A co to organizování? Kdy jste se chopil organizace fotbalových akcí?

Jako statutární orgán působím v Brodě od roku 2004. Jako organizátor sportovních akcí od roku 1998. Ale už v roce 1993 jsem společně s další duší brodského fotbalu, Jardou Gernátem, pořádal v létě na hřišti diskotéky, aby měl klub nějaké finance. Takže první zkušenosti jak pozitivní tak i negativní přišly v mých osmnácti.

Vaši přátelé o Vás říkají, že jste duší železnobrodského fotbalu, co to všechno obnáší, kolik času Vám to zabere, o co všechno se staráte?

Kolik času to zabere nevím a ani nechci vědět. Starám se prostě o běžný chod klubu.Bez lidí, jako jste Vy, by mnohé kluby nefungovaly. To všechno zadarmo z lásky k fotbalu nebo už je možnost takovou práci alespoň trochu zaplatit?V každém klubu se asi najdou podobní blázni. Provozovat sportovní aktivity na výkonnostní úrovni je čím dál těžší. Fotbal tito jedinci drží nad hladinou. Nevím jak jinde, ale dle mého názoru na zaplacení těchto lidí nemají kluby finance. Musíte také shánět pro fotbal sponzory a peníze?Finance samozřejmě sháním. Většinou se to daří díky dotačním programům. V Brodě je to se sponzory prakticky nulové. Pomáhají také rodiče mládeže, kterou také máte?Máme to trenérsky na hraně, takže občas pomůžou.

Jak se změnil současný fotbal od toho, který jste aktivně hrál Vy?

V minulosti byl fotbal rozhodně techničtější. Dnes je fotbal určitě rychlejší. Nemyslím ale tím, že jsou dnešní hráči rychlejší a mají lepší kondici. To určitě ne. Chtěl bych vidět jak by dopadla dnešní generace, kdyby absolvovala koňské tréninkové dávky jako před třiceti lety. Ale fotbal zrychlil hlavně díky materiálnímu vybavení. Míče jsou úplně jiné, kopačky i hřiště kvalitnější, změnila se také trochu pravidla. Fotbal se rozhodně změnil, ale fotbalovost se trochu vytratila.

Týmy si stěžují na nedostatek hráčů, jak to vidíte?

Je jiná doba, jiné možnosti, jiné aktivity. U nás zatím hrajeme, protože nějak děláme mládež a pár jich dostaneme až do dospělých. V Brodě u áčka i béčka máme většinu hráčů, která pracuje na tři směny. Ty obdivuji. Neumím si představit, že bych v šest šel na trénink a v osm jel do Boleslavi na směnu. Takže u nás je nyní největší problém pracovní povinnosti. A začínají nás trochu tlačit obsazení trenérských postů. Jak moc ovlivnila covidová pauza fotbal v Brodě?Asi nejvíc nás omezil v pořádání turnajů, které jsou naším důležitým příjmem. Jinak jsme to zvládli bez výrazných dopadů. Teď se vše zase horší, ale věříme, že letos to nebude všechno zavřené jako vloni.

Jaké má fotbal v Brodě, podle vás, podmínky?

Co se týče zázemí, tak si myslím, že nyní výborné. Pěkná tráva, nová umělka, nová dráha, nové prostory kiosku, nové prostory před kabinami. Kabiny v pěkném stavu. Jen ta tribuna.

A co peníze pro hráče?

Co týče odměňování hráčů, tak to si u nás nemůžeme dovolit. Uběhlo už 15 let od postupu mužů do krajského přeboru a po celou dobu říkám, že se srovnáme s kluby, kde hráči peníze berou. Tedy alespoň někde. My dokážeme zaplatit trenéry, chod a provoz klubu.

Máte podporu města?

Podpora sportu v Brodě je od roku 2013 slušná. Předtím to bylo tragické. My městské dotace dostáváme. Bohužel, poslední dva roky jsou tendence tyto finance snižovat, což je špatně.

Jaký byl podzim týmu dospělých?

Letos jsme spokojení, protože poslední dvě sezóny, respektive jen podzimy, jsme bojovali v sestupovém pásmu. Letošních osmnáct bodů je pro nás skvělých, protože došlo ke generační obměně.

Jaká bude zimní příprava?

Ještě ji nemáme přesně naplánovanou. Počítám, že začne asi v polovině ledna.