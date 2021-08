TJ LUČANY

„Vzhledem k tomu, že nový ročník začíná letos netradičně brzy, už 7. srpna, byla i příprava jiná. Zahájili jsme ji 15. července, ale účast byla, a obávám se, že to tak bude až do zahájení sezony, slabší. Kluci dělají na směny, někteří byli a ještě jsou na dovolených, do toho očkování proti covidu a k ideálu máte daleko,“ uvedl k nové sezóně vedoucí týmu Oldřich Churý.S mnoha posilami v Lučanech nepočítají, ale dokud bude otevřené přestupové okno, tak na některých možnostech budou stále pracovat. Z týmu odešel do Pěnčína Michal Kohout.„Naším cílem je zapracovat mladé hráče a hrát tak, abychom uspokojili naše příznivce a pohybovali se v první polovině tabulky,“ jasně uvedl úkol pro lučanský tým do nadcházející sezóny Oldřich Churý.

TJ PLAVY

Přípravu hráči v Plavech zahájili už 13. července pravidelnými tréninky v úterý a ve čtvrtek. Společně se na ní scházeli hráči A i B týmu. V sobotu hráli přípravné zápasy například proti Jablonečku, Jablonném v Podještědí a také proti kombinovanému týmu Velkých Hamrů, ve kterém nastoupili hráči béčka a dorostenci. První mistrák hraje áčko na domácím hřišti 7. srpna proti Studenci, béčko začíná až 22. 8. na hřišti soupeře, kterým je Malá Skála. A s čím do podzimních utkání v Plavech půjdou? A mužstvo pod vedením trenéra Sitarčíka má jasný cíl, umístit se v soutěži co nejvýš, zapracovat nové posily, zapojit mladé a hrát fotbal bez strachu o záchranu. V dresu Plavů se nově objeví několik hráčů z Velkých Hamrů: Nosek, Pátra, Gregor, Pekelský, Lála a Trdla. Dva zkušenější mají Plavy ještě rozjednané.

SPARTAK SMRŽOVKA

Na Smržovce zahájili letní přípravu 20. července. Potrvá až do 5. srpna a hned 8. srpna zahájí A tým soutěž na domácím hřišti proti týmu Horní Branné. „Máme jeden nový příchod a to Davida Vojáka z týmu Vratislavic nad Nisou. Odchody žádné nehlásíme, ale bohužel nás trápí množství zranění. Snad by ale měli být všichni v pořádku do nové sezóny nebo alespoň v průběhu začátku soutěže. Jeden hráč je ještě v jednání, jde o návrat z hostování zpět do týmu Smržovky,“ uvedl vedoucí týmu Jiří Macek. Na letní přípravu a následující sezónu mají ve Smržovce připravený kvalitní trávník.„V létě se zainvestovalo do regenerace hřiště a je vidět, že to bylo potřeba, je v řešení automatizace zavlažování a stavba nového zázemí. Na obě akce město Smržovka shání dotaci s podporou Spartaku,“ dodal Jiří Macek.