Za postupující Zásadu předseda FK Miroslav Princ: „Fotbal to byl velice vyrovnaný. Brod to nevzdal, možná jsme mohli ve druhém poločase dostat i víc gólů. Důležité ale je, že jsme neprohráli a celou sezónou jsme tak absolvovali bez porážky.“

Za domácí trenér Zdeněk Mařík: „Prvních deset minut jsme se my na hřišti trochu hledali, soupeř byl lepší. Pak se hra vyrovnala, dali jsme první gól, Havrda prošel celou obranou. Pak nás Zásada zatlačila, dostali jsme druhý gól po našich chybách, jeden z penalty. Když jsme se po poločase vrátili z kabiny, dostali jsme třetí. Pak jsme dali na 3:2 a za posledních dvacet minut jsme mohli dát ještě čtyři, byli jsme lepší. Šli jsme alespoň za vyrovnáním, ale nedali jsme gól ani z penalty. Prohráli jsme si zápas sami, naši nemohoucností jsme nedali góly. Za druhý poločas bychom si ale remízu zasloužili. Zásada byla po celou sezónu nejlepší, měla stejné výkony, žádné výkyvy. My jsme si cestu za postupem pokazili už na podzim. Pro mne to byl poslední zápas na lavičce. Končím z rodinných důvodů. Kdo bude trénovat za mne zatím nevím. Těším se na druhý přírůstek do rodiny, na dceru. Budu chodit kluky povzbuzovat, od fotbalu se úplně odtrhnout určitě nechci.“

Za hosty trenér David Ryšavý: „Smržovka hrála dobře, snažila se, makala, šla za vítězstvím a vyhrát si zasloužila. Mají v kádru rychlé kluky, byla bojovnější. Naši si mysleli, že to naposledy asi jen tak odchodí. Se Smržovkou máme dvě prohry. Chtěli nás určitě zase dnes porazit a to se jim povedlo. Tím jsme sezónu zakončili. Začneme trénovat s áčkem. Teď máme volno.“

Vedoucí týmu Lukáš Červinka: „Soupeř i my jsme měli posily z áčka. Byl to oboustranně zajímavý zápas, koukatelný fotbal na okresní přebor. Za nás byl nejlepším střelcem Honza Vodička, který jinak hraje za áčko. V této sezóně nedal gól a v dnešním posledním zápase se mu podařil hned hattrick. My jsme prohrávali, pak jsme otočili, oni srovnali. Od 65. minuty jsme byli ale lepší my. I když se hrálo už ve středu, kvůli tomu, že v sobotu se u nás na Smržovce hrálo utkání proti fanouškům, tak dorazilo dost diváků. Jinak jsem se sezónou béčka spokojený, měli jsme dobré jaro jen s jednou prohrou v Držkově. Teď má B tým volno, áčko. Náš plán je být s oběma týmy na podzim ještě lepší.“

Držkov B – Jenišovice 6:0 (2:0)

Branky: 2x Gvušč, Vaníček, Kratochvíla, Brož, Hájek

Za domácí vedoucí týmu Jaroslav Salaba: „Držkov nastoupil do utkání dobře a vytvořil si několik slibných šancí, ale žádnou nedokázal proměnit. Obdobná situace byla i na druhé straně, kdy si soupeř také několik šancí vytvořil, ale se stejným výsledkem. Až v závěru prvního poločasu se podařilo domácím prosadit. Nejprve se ve 40. minutě trefil Vaníček a z poslední akce první půle se prosadil Kratochvíla. Ve druhém poločase již byla hra plně v režii domácího celku. Vstřelili jsme ještě čtyři branky a zaslouženě jsme vyhráli.“

Za hosty hrající trenér Leoš Bernat: „Soupeř měl posily z áčka, my jsme ještě dopoledne nevěděli, v jaké sestavě odjedeme. Tentokrát jsme se dávali špatně dohromady, máme zraněné nebo už jsou kluci na dovolených. Museli za nás nastoupit ti, kteří už delší dobu nehráli. Kluci se drželi do čtyřicáté minuty, pak dostali gól a dál už to nějak nešlo. Ve druhém poločase už nestíhali. Jaro bylo pro nás ale dobré, pokud jsme se scházeli. Když ne, šla kvalita stranou. Jsme spokojení. Musíme se domluvit, jestli budeme chtít postoupit a jít za tím. Všechno je ale o tom, jak se sejdeme. Hráli jsme už i I. A třídu, ze které jsme nespadli, ale sami jsme se rozhodli hrát nižší soutěž právě proto, že jsme neměli dostatek hráčů. A stejně tak to bylo, když jsme sestoupili do okresního přeboru. Nechtěli jsme bojovat o záchranu a dostávat na frak vysokými porážkami. Možná se pokusíme vrátit o soutěž výš, ale o tom se ještě musíme poradit.“

Kouč jablonecké rezervy Vomáčka: Klukům důvěřuju a už se na ně těším

Kokonín - Josefův Důl 4:3 (2:3)

Branky: 2x Manhart, Hrstka, Moc – Majer, Janků, Suchánek

Za hosty vedoucí týmu Zdeněk Miksa: „To, co předvedl náš gólman, to jsem za padesát let neviděl. Vedli jsme ještě deset minut před koncem 3:2 a pak jsme dostali na 3:3 a čtvrtý, který pustil, to byla hrůza. Ani žákovský gólman takový gól nepustí. Mohli jsme vyhrát. Utkání bylo docela slušné, ale s výsledkem spokojený nejsem. Teď už nás čeká zasloužená pauza. Až 7. července od 18 hodin hrajeme doma přátelák proti bývalým fotbalistům a hercům. V soutěži jsme se udrželi, ale snad to bude v příští sezóně lepší.“

Nová Ves – Kovo 1:8 (1:3)

Branky: 2x Kapička, 2x Kohoutek, Šilhán, Hall, Vít, Karaqi

Za domácí trenér Miroslav Kohout: „Soupeř byl lepší, my jsme neproměnili několik příležitostí, trefili jsme třikrát tyč, neproměnili jsme ani gólový nájezd na gólmana. Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Musíme do nové sezóny posílit mančaft, někteří odejdou, potřebujeme nové hráče. Fotbal na Nové Vsi chceme zachovat, ale potřebujeme nové hráče a musíme začít trochu jinak. Poslední jsme neskončili, tak to je pro nás důležité. Máme na Vsi k dispozici hezké prostředí. Teď si dáme měsíc pauzu.“

Malá Skála – Plavy B 1:6 (1:1)

Branky: 2x Lupa, Jandura, Tmal, Pátra, Balatka – Kotrba

Za domácí Ondřej Votoček: „Jeli jsme tam ve třinácti lidech. Klukům už se na konci sezóny moc nechce. Po chybě jsme ve druhé minutě prohrávali 1:0. Domácí ale nebyli silný soupeř. V první půli jsme nedali gól, ale pak jsme už měli zápas pod kontrolou a přidali jsme ve druhém poločase hned tři branky za deset minut. A bylo po zápase, pak jsme přidali ještě dva góly. Měli jsme nakonec docela dobrý tým a poslední zápas z povinnosti na konci sezóny jsme odehráli dobře. Měsíc máme volno. Přes léto je to s přípravou těžké. Nemá cenu se scházet jen v několika lidech, kdy se stejně nedá pořádně trénovat.“

Za domácí trenér Petr Volek: „Vedli jsme, první poločas skončil 1:1. Tradičně jsme si nepohlídali začátek druhého poločasu, dostali jsme tři góly a bylo po fotbale. Velmi těžce jsem tentokrát dával mančaft dohromady. Výhodu mají kluby, která mají áčko i béčko a mají kam sáhnout. Zápas to byl ale pohodový, rozhodčí pískal dobře. Jen nám scházeli lidi. Teď máme zasloužené volno a potřebujeme se dát hlavně zdravotně dohromady, protože teď už jsme hráli, jak se říká „přes závit.“

Hodkovice B – Lučany B 4:1 (3:1)

Branky: 2x Špinka, 2x Šrůtek – Hetsko

Za domácí trenér Roman Zitko: „Vyhráli jsme. Soupeř měl mladé kluky, šance si udělal. Ale my jich měli víc a využili jsme je. Teď nás konečně čeká závěrečná oslava. Já ve funkci trenéra končím. Na fotbal chodit budu, ale spíš jen fotit. Škoda, že jsme nehráli takhle každý zápas, mohli jsme být někde jinde. Loni jsme byli druzí, tentokrát jsme desátý. To je důkaz, že jsme neměli stabilní hráčský kádr a těžko jsme se dávali dohromady. Chyběla základní jedenáctka, museli jsme povolat i hráče, kteří několik let nehráli.“

za Lučany předseda FK Oldřich Churý:

„Prohráli jsme, měli jsme problém dát dohromady sestavu. Domácí vyhráli zaslouženě, ale chvílemi jsme jim byli vyrovnaným soupeřem. Naše nejhorší stránka byla finální přihrávka. Oni to naopak dokázali a dávali góly. Teď máme dilema, jestli béčko přihlásit nebo nepřihlásit do soutěže, když se takhle potýkáme s počtem lidí do každého zápasu. Odehráli jsme to, je dobře, že je už konec. Zápas byl pohodový, mohli jsme je trochu víc potrápit, kdybychom byli lepší v koncovce.“