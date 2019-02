Jablonecko – Jiskra Mšeno po třech porážkách dokázala naplno bodovat na hřišti lídra divizní skupiny C. Z Čáslavi přivezla velmi cenné vítězství 2:1 po gólech Štajnera a Skuhravého.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Slavíček

FK Čáslav – FK Jiskra Mšeno 1:2 (0:1)



Mšenští fotbalisté cestovali na trávník vedoucího týmu divize s odhodláním, ale zároveň po třech porážkách v řadě. Jiskře se ale vydařil vstup do zápasu, už v 9. minutě šli hosté do vedení po trestném kopu a gólové hlavičce matadora Štajnera – 0:1. Jablonecké vedení mohl před půlhodinou hry navýšit ještě Skuhravý, ale Kubáta v domácí brance ve velké příležitosti nepřekonal.

DOMÁCÍ HNED SROVNALI

Domácí začali hrozit až v závěru první pětačtyřicetiminutovky. Kořínek se kličkou zbavil i brankáře Zoula, ale na brankové čáře stihl zachránil Helm. Před odchodem do kabin se zjevil v zakončení čáslavský Vančura, zamířil ale nad jabloneckou branku. Druhý poločas načal technickým pokusem rekonvalescent Rozkovec, jeho střele scházelo jen málo k navýšení skóre. Čáslavským se ale šest minut po změně stran podařilo srovnat po standardní situaci na 1:1. Hráči obou týmů si nic nedarovali a boj na hřišti gradoval.

PENALTU NEODPÍSKAL

Jedenáct minut před koncem Štajner našel ideálním pasem za obranou Skuhravého, který poslal Mšeno zpět do vedení – 1:2. Domácí se snažili utkání v nervózním závěru alespoň srovnat. Čáslavští se dožadovali u hlavního arbitra odpískání penalty, stejně tak jako protestovali proti neuznanému gólu Jíchy, u kterého pomezní signalizoval ofsajd.

Jiskra své těsné vedení v Čáslavi uhájila a po tříkolovém půstu si opět připsala tříbodový zisk. V sobotu 6. října se budou Vodičkovi svěřenci doma snažit na výhru navázat v domácím klání s Dvorem Králové nad Labem.

Branky: 51. Vančura - 9. Štajner, 79. Skuhravý. Sestava: Zoul - Helm, Koblížek, Váňa, Skuhravý - Štemberk (72. Hartman), Houser, Rozkovec (82. Daníček), Pelta (64. Štěpánek) - Štajner (91. Nulíček) - Munzar (88. Hušek)

CO NA TO TRENÉR?

„Jsme rádi, že jsme vyhráli,“ řekl spokojeně trenér Mšena Jaroslav Vodička a k průběhu zápasu uvedl. „Nebylo to vůbec jednoduché. Domácí předváděli jednoduchý, nepříjemný fotbal, dlouhé, nakopávané balony, nebezpečné standardní situace. Nějak jsme to zvládli. Zase tam byl okamžik, kdy jsme měli naše vedení potvrdit dřív a dát na 2:0. To se nám, bohužel, nepovedlo. Dostali jsme gól z trestného kopu. Naše vítězství nebylo jednoduché, spíš šťastné. Domácí předvedli závar ještě ke konci. Ale jak říkám, měli jsme to vyřešit daleko dřív. Mohlo to být daleko klidnější. Takhle to bylo hektické z obou stran, nervózní. Domácí na nás byli zbytečně moc namotivovaní.“

„A vítězství zvenku samozřejmě teď chceme potvrdit doma a nastartujeme zase do vítězné série, kterou jsme měli na začátku. A překvapení, že jsme nevyhráli třikrát po sobě? Každý musí ale také vidět sílu soupeře. Vždycky na druhé straně stojí soupeř, který nás chce porazit, jako my chceme porazit jeho. Že jsme papírově favorité ještě nezaručuje to, že zrovna ten a ten soupeř nemůže být lepší.“

„Tréninkový plán mají hráči jasně daný, žádné volno za vyhraný zápas nedostali. To není třeba. S docházkou nemám žádný problém. Nemůžu si stěžovat. Hráči jsou zdraví, bez zranění, v plné sestavě. V tom žádný problém není. Dvakrát jsme doma nevyhráli, takže pojedeme na maximum. Budeme se snažit hrát dobrý a vyhrát.“