Trenér Mšena David Ryšavý po zápase pronesl radostně větu: "Kuba se nám už rozstřílel. Dal šest gólů."

Mšeno maká, v přípravě přehrálo Rychnov. Pomýšlí na postup

"Zápas byl super. Byl to pro mne asi dobrý den. Polovina gólů vyšla z chyb Rychnova. Asi nás podcenil a vůbec se nepřipravil. Jsme teď v přípravě a máme tréninky čtyřikrát týdně. Určitě budeme na mistráky dobře připravení. Já chodím na každý trénink, mě fotbal baví. Dostal jsem už i pár nabídek, ale asi zůstanu ve Mšeně, tady mě to baví. Teď plánujeme postoupit, tak snad nám to vyjde. Příští víkend (11.2.) hrajeme další přípravné utkání proti Lučanům," řekl úspěšný střelec.