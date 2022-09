SK Jenišovice – Jiskra Mšeno B 4:1 (2:1)

„Daří se nám, je to dobré. Byli jsme lepším týmem. Stříleli jsme góly. Tahle soutěž je pro nás příjemnější. Na postup si ale zuby nebrousíme. Zásada a Brod budou lepší. Se Zásadou hrajeme teď a navíc nám budou chybět hráči, tak uvidíme,“ uvedl hrající trenér Leoš Bernat za vítězné mužstvo. A soupeřovy výkony okomentoval David Ryšavý: „Domácí mají zkušenosti z vyšší soutěže. My jsme tam přijeli spíš se staršími pány, protože chceme, aby se prostřídali a zahráli si všichni. Jejich mladí kluci byli na hřišti znát. Dostali jsme góly ze čtyř standardek, dvě penalty, dva rohy. My jsme kopali jednu penaltu. Soupeř byl lepší. Budeme muset líp bojovat hlavně se srovnatelnými týmy, se kterými jsme hráli ve třetí třídě. Za stavu 2:1 jsme ještě mysleli, že to srovnáme, ale když jsme dostali třetí gól, tak už jsme moc šancí neměli. Teď se musíme soustředit na Novou Ves a další zápasy. Když budeme hrát prostředek tabulky, tak budeme spokojení. A budeme využívat i kluky z A týmu, z lavičky, aby si taky zahráli.“Druhá v tabulce, Zásada, ukázala svoji sílu tentokrát na Malé Skále.

SK Malá Skála – SK Zásada 2:7 (1:2)

První poločas vůbec nenasvědčoval tomu, že by měli domácí inkasovat do své sítě sedmičku. Ale opak byl pravdou.„Do zápasu jsme vstoupili celkem laxně, mysleli jsme si, že to půjde samo, že tam góly budou padat samy. Bohužel to tak jednoduché nebylo. Opak byl pravdou, dostali jsme gól na 1:0. Ten nás trochu probudil a začali jsme hrát víc dopředu, odměnou bylo vyrovnání. Vzápětí jsme z penalty ještě zvýšili na 2:1. O poločasu jsme si řekli, že chceme být dál aktivní směrem dopředu. Na začátku druhé půle jsme sice dali na 3:1, ale zase jsme se nechali ukolébat a Malá Skála nás potrestala na 3:2. Po tom jsme se zmátořili zase o trochu víc a přidali jsme na 4:2. Při pátém gólu už bylo rozhodnuto, ještě jsme dva góly přidali. Ale plně jednoduché utkání to určitě nebylo. Oproti loňsku Malá Skála obměnila kádr, mužstvo nemá vůbec špatné. Má i dobré výsledky, hraje v horních patrech tabulky a předvádí kvalitní fotbal. Pak už rezignovali, ale ze začátku bylo těžké se k nim do vápna dostat. I přes deštivé počasí jsme na Malé Skále hráli na pěkném, dobře připraveném trávníku. Zatím zůstáváme v soutěži neporažení. Teď nás čeká těžký dvojzápas. O víkendu, v sobotu, máme třetí Jenišovice, ty hrály B třídu, takže těžký soupeř. A ve středu, na státní svátek, hrajeme doma se Železným Brodem. Obě utkání chceme zvládnout vítězně a získat tři body.Vítězné mužstvo tabulky okresního přeboru, B tým Železného Brodu, si zatím vede dobře. Na domácí půdě si připsalo další tři body díky výhře nad Novou Vsí.

Železný Brod B – Nová Ves 6:2 (4:2)

Trenér hostů Miroslav Kohout: „Hráli jsme kvůli dešti na umělce. Hrálo se dobře. Ale Brod je rozdílný mančaft, s ním se můžeme jen těžko poměřovat. Nemůžeme se divit, že je první, byl to těžký soupeř. Ale naše hráče musím pochválit i za prohru 4:2. Několik chyb udělali rozhodčí, ale to byli mladí kluci na lajnách, kteří se to učí. To k fotbalu patří. Brod byl lepší, my jsme ale ostudu neudělali. Teď se doma potkáme se Mšenem B. S tím už jsme se potkávali v nižší soutěži, takže soupeře známe. To by mohlo být o něčem jiném. Musím namotivovat hráče na vítězství.“Trenér vítězného mužstva a zatím nejlepšího týmu okresního přeboru, Zdeněk Mařík, byl spokojený. „Nevěděli jsme, co od soupeře čekat. Kvůli počasí jsme hráli na umělce, s fotbalem to občas nemělo nic společného, protože je to menší plocha. Dali jsme na 1:0, soupeř vzápětí srovnal. Když jsme dali na 2:1, tak byl průběh stejný, Ves vyrovnala. Až když jsme před koncem poločasu vstřelili čtvrtý gól, tak jsme se maličko uklidnili. Ve druhém poločase to bylo otevřené, ale pak už za stavu pět, šest dva už to bylo rozhodnuté. Ale soupeř bojoval až do konci, chtěli, ale neproměňovali šance. Pro nás to byly tři zasloužené body doma. Nová Ves nás překvapila bojovností a fotbalovostí. Určitě tam mají šikovné kluky, kteří nám dělali problémy. A my jsme dva góly dostali po našich chybách. Věřím, že teď porazíme doma Smržovku. A pak pojedeme do Zásady.“A první vítězství zaznamenal konečně také Josefův Důl, když porazil držkovské béčko, navíc na hřišti soupeře.

Sokol Držkov B – Josefův Důl 1:5 (0:3)

Vedoucí týmu Josefova Dolu, Zdeněk Miksa, k utkání řekl: „Konečně jsme „utrpěli“ vítězství. A bylo to hlavně proto, že jsme se po dlouhé době sešli trochu v kompletní sestavě. To bylo znát. Byli jsme lepší a pro nás to bylo zasloužené vítězství. To chceme o víkendu potvrdit doma v zápase proti Plavům. Doma hrajeme teď dvakrát, tak by se nějaký bodík hodil. Doma se vyhrává líp. A hlavně jsme se už odrazili od dna tabulky.“ Tabulku vede Železný Brod druhá je Zásada, oba mají patnáct bodů. Třetí Jenišovice mají o tři méně.