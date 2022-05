Mezi fotbalové naděje v týmu Železného Brodu patří také Dominik Volek. Pochází z Jablonce a za fotbalem cestuje hlavně proto, aby se mu mohl věnovat pravidelně a trénovat v kvalitním týmu.

V rubrice fotbalový kanonýr víkendu mezi mládeží už má své místo, když soupeři nastřílel nejvíc gólů, které o víkendu padly na Jablonecku.

V mistrovském zápase proti Studenci, který sehrál jeho tým v kategorii žáků, obdaroval soupeře čtyřmi góly.

Jak se ti hrálo, jaký to byl zápas a jaké to byly góly?

První dva góly jsem vstřelil po parádní přihrávce kluků, ty jsem pak jen doťuknul do brány. Třetí a čtvrtý už jsem si vybojoval sám a mám radost, že se mi povedly.

Kdo tě trénuje?

Můj trenér je pan Kletečka.

V Brodě jsi s fotbalem začínal?

Ne. Začínal jsem v Jablonci. Ale tam jsem se nějak nepohodl a musel jsem odejít. Ale bez fotbalu jsem být nechtěl. Tak mě kamarádka mojí mamky domluvila Zásadu. Za ni jsem hrál, ale pak jsme místo za Zásadu měli hrát za Velké Hamry a to se nelíbilo nejen mě, ale i některým ostatním hráčům.

A jak jsi to vyřešil, abys mohl ve fotbalu pokračovat?

V srpnu minulého roku jsme všichni přestoupili do Železného Brodu.

Pocházíš z Jablonce, takže do Brodu dojíždíš na tréninky a zápasy. Jak to dokážeš skloubit se školními povinnostmi?

Chodím do sedmé třídy, na rozhodování, kam dál, mám ještě čas. Zatím to stíhám dobře. Trénujeme třikrát v týdnu a k tomu zápasy.

Jaký máš fotbalový sen, kam až by ses chtěl dostat a kde bys chtěl hrát?

Chtěl bych hrát třeba v Německu, líbilo by se mi například hrát za Dortmund.

A fotbal sleduješ pravidelně, třeba první ligu v Jablonci nebo i další?

Fotbal sleduju, na jablonecké zápasy chodím pravidelně. Jsem rád, že jsme poslední zápas s Karvinou vyhráli.

Myslíš, že se jabloneckým hráčům podaří zachránit a dál budou hrát ve FORTUNA:LIZE?

Doufám, že ano. Moc bych jim to přál. Věřím, že pokud bychom museli hrát baráž, tak že se Jablonec zachrání. Ale to ještě není rozhodnuté. Třeba ani baráž hrát nebudou a nesestoupí, což by bylo nejlepší.

Máš svůj fotbalový vzor?

Ano, mám. Je to Lionel Messi. Když jsem byl menší, tak mě taťka hodně o něm říkal a dával mi ho za vzor. Líbil se mi i Ronaldo. Ale taťka mi vysvětloval, že často padá na zem a simuluje. A to se mu nelíbilo. Tak i mne na to upozorňoval a já se rozhodl pro Messiho.

Jak vidí svého svěřence trenér Jaroslav Kletečka?

Na kategorii mladších žáků je poměrně narostlý. Na pár zápasech jsem i slyšel, že je starší. Každopádně svou fyzickou vyspělost dokáže využít. Má dobrou koncovku, hru tělem. Docela ovládá i hru hlavou, umí přečíst hru a u fotbalu přemýšlí. Co je horší je kondiční stránka a tak své přednosti často nedokáže využít. Na kondici musí hodně zapracovat.