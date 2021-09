Za domácí okomentoval duel Ondra Votoček:

„Vyrovnaná hra v úvodu zápasu bez větších šancí. Z první vážnější situace už v 8.minutě dal branku Prousek, když po drobné chybě obránce vybojoval míč a z rohu pokutového území přehodil brankáře na zadní tyč. Moc pěkný a důležitý gól na 1:0. Další šance byly na obou stranách hřiště, ale bez využití.

Druhou branku zařídil také Prousek, když byl faulován při zakončení v pokutovém území a byla z toho penalta. Tu proměnil zkušeně Rimský. A Plavy vedly 2:0.

Do poločasu ještě odstoupil se svalovým zraněním Konopásek a nahradil ho Pekelský. Velké šance jsme už neviděli. Poločas skočil 2:0.“

Druhý poločas už nenastoupil s tržnou ranou na noze také Jelínek a nahradil ho Nosek. Hra byla opticky na straně mírně lepších Lučan, ale dobře hrající obrana a Nežádal v brance nepouštěli hosty k vyloženým šancím. „My jsme vyráželi z každé možné situace do brejkových situací, ale k velkému ohrožení Sobotíka v brance to nevedlo. V čase okolo 70. minuty stupňovali hosté tlak a několika standartními situacemi po sobě ohrozili naši branku, ale Nežádal vše chytl. V 75. minutě opět Tomáš šanci hostí chytil, ale na šikovnou dorážku Sobotíka už nestačil. A stav utkání se změnil na 2:1.

„Závěrečná čtvrthodina byla o naší vůli ubránit výsledek a dařilo se to celkem dobře. Hosté už větší šanci ve zbytku zápasu neměli. Škoda ještě trochu zbytečného vyloučení Titlbacha po druhé ŽK za faul na polovině hřiště. Bylo to za tři body i když žádný super výkon to dnes nebyl, ale lepší tři body v tabulce, než dobrý fotbal za 0!!!

Příští týden v neděli nás čeká v 16 hodin zápas v Bozkově!,“ shrnul dění na hřišti Ondřej Votoček.



Za hosty zápas vyhodnotil lučanský Štěpán Sobotík.

„Za mě zápas výrazně ovlivnil rozhodčí, když těsně před koncem nařídil pokutový kop, proti nám, který byl když budu hodně diplomaticky, velmi sporný a následně na druhé straně v druhem poločase jasný penaltový zákrok neodpískal…Začátek se nám opětovné nepovedl, od dvacáté minuty jsme však byli lepší a posledních 30 minut jsme zcela dominovali. Soupeř hrál destruktivně, bohužel z rady standardních situaci jsme gól nedali…Nastřelili jsme pouze břevno, zkorigovat stav se podařilo až 10 minut před koncem. Naší technické hře neprospívalo ani nekvalitní hřiště.“



TJ Sokol Plavy - TJ Lučany nad Nisou 2:1 (2:0)



STŘELCI: 8. Prousek Vladimír, 31. Rimský Jiří (pen.) - 75. Sobotík Štěpán