Jenišovice - Lučany 1:2 (0:1)

Utkání I. B třídy se o víkendu hrálo taky v Jenišovicích. Domácí v něm neuspěli a vliv na to měla zřejmě i špatná docházka na tréninky. Zápas sledoval také bývalý trenér Petr Randák a příliš optimisticky o něm nehovořil. „Je škoda, že se nám nedaří. Mohli jsme se dostat i do vedení, ale bohužel. Chyběl nám gólman, do brány se postavil Leoš Bernad. Pak nám rozhodčí vyloučil hráče, dostali jsme dva góly a dali jen jeden, střelcem byl Marek Randák.“

Za hosty zhodnotil duel Oldřich Churý. „Jeli jsme do Jenišovic v okleštěné sestavě, chyběli nám klíčoví hráči, Sobotík, Adamec, Svozil, Řezníček a Pavelka, který v minulém zápase vstřelil čtyři góly. Příležitost dostali ostatní hráči. A my jsme překvapili sami sebe, s výhrou jsme moc nepočítali. V prvních patnácti minutách byli domácí lepší. Ale ve 34. minutě dal Dítě hlavou gól. V 52. dal na 2:0 Brož. Pak to bylo vyrovnané, ale více ze hry měly Jenišovice, kterým se v 66. minutě podařilo snížit na 1:2,“ popsal momenty na hřišti sekretář Lučan.

Pak v 71. minutě byl vyloučený domácí hráč za urážky rozhodčího. Domácí hráli v deseti, i přesto byli lepší. Hosté už ale výsledek, díky své obětavosti, uhájili. „Někteří naši kluci byli letos poprvé na hřišti. Tak jsme rádi, že velkou bojovností dotáhli utkání do konce a vítězství ubránili.“

Sestava Jenišovice: Bernard, V. Hurt, D. Hurt, Randák, Bubák, Vích, Marek, Nedelchev, Svoboda, Šíp, Fiala, Dvořák.

Sestava Lučan: Jón, Maňák, Brož, Kis, Suchánek, V. Maňák, Röschl, Koudelka, Dítě, Bukvic, Kočí, Šindelář, Sobotík Šimon.

ŽK: 2:1. ČK: Hurt Vojtěch. Diváků: 50. Rozhodčí: Marek