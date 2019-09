Malá Skála – Hodkovice B 2:5 (0:2)

Padesátka diváků se přišla podívat na první domácí zápas. I když fanoušci viděli sedm gólů, většině z nich nezatleskali, když padla do sítě domácích. Z Maloskalských dali góly Jarolímek a Šilhán. Trenér Petr Volek okomentoval výkony: „Na podzim se nám zatím nedaří. I když na trénink chodí deset hráčů, což zase tak špatné není. Někde na tom jsou i hůř. Ale my se nějak nemůžeme rozjet. V dalším utkání jedeme na hřiště soupeře, do Mšena. A to bude určitě těžký soupeř. Nám budou zřejmě někteří hráči chybět, hlavně zranění a pak máme ještě někoho na dovolené.“