Přinese sedmička týmu Malé Skály v začínajícím okresním přeboru štěstí? Přezimovali na sedmém místě tabulky s 21 body, stejně jako držkovské béčko a B tým Mšena. Mají jasný plán, udržet se v klidných, nesestupových vodách a poprat se o body.

Malá Skála (červenočerná) | Foto: Josef Březina

Petr Volek, hrající vedoucí týmu Malé Skály: "Trénovat jsme ani v zimě nepřestali, chodili jsme si zahrát fotbal. Od konce února jsme začali s pravidelnou zimní přípravou. Nikdo k nám do týmu nepřibyl, naopak, jeden hráč odešel do Jenišovic. Naše hřiště by mohlo být v dobrém stavu, ale nesmí pršet. Už jsme zahájili údržbu, zabere to pár hodin času, aby byla hrací plocha na sezónu připravená. O víkendu máme doma hrát první mistrák doma proti Nové Vsi. Jsme připravení, už se těšíme. Na jaře chceme v klidu hrát střed tabulky."