SK Malá Skála - FK Lučany B 7 : 0 (3 : 0)

Utkání na Malé Skále mělo všechny příznaky začátku sezony, toho, že mužstva se teprve scházejí a sehrávají po letní pauze.

V utkání byla vidět řada nepřesností na obou stranách, ze kterých se ale rychleji dostával domácí tým. A bylo to vidět i na skóre. Dvě šťastné trefy v 7. a 10. minutě znamenaly vedení Malé Skály. A ty taky rozhodly o osudu utkání. Malá Skála si držela iniciativu. Hrálo se častěji před brankou hostí, kteří situaci řešili dlouhými odkopy a snahou o jejich využití k rychlým kontrům.

Třetí branka pak ve dvacáté druhé minutě vzala hostům síly. Svůj díl na tom mělo i úporné vedro, ale zlom byl hlavně v hlavách lučanských hráčů. Do poločasu již neinkasovali, ovšem ve druhé půli už odevzdaní hosté inkasovali ještě čtyřikrát a do Lučan si odvezli sedmigólový „příděl“. Domácí zaslouženě zvítězili, zaskvěl se hlavně střelec Leoš Plátek, autor tří gólů.

„Podařilo se nám proměnit šance, v tom se nám v loňském ročníku nedařilo. Vrátili se někteří hráči, kteří byli zdravotně indisponovaní. Minulou sezónu na tom nebyli zdravotně dobře. A teď už týmu pomohli. Snad nám to vydrží do finále. Zápas se od začátku vyvíjel podle našich představ. Byli jsme lepší na balónu, takže jsme v prvním poločase soupeři nedovolili nic. První střela na bránu šla až začátkem druhého poločasu. Soupeře jsme tlačili, měli jsme balón více na kopačkách a podařilo se nám proměňovat šance, které jsme si vypracovali. To bylo asi rozhodující v tom utkání,“ řekl za vítězné mužstvo Lukáš Kopecký.

„My jsme měli velký problém se sestavou. Myslím, že domácí Malá Skála bude patřit k těm lepším v okrese. Mně se líbili, hráli dobře, byli jasně lepší celý zápas a měli to pod kontrolou. Dělali si s námi, co chtěli,“ přiznal za Lučany předseda FK Oldřich Churý.