Malí fotbalisté v jabloneckém okrese se určitě nenudí. Hned na několika hřištích se o víkendu hrály turnaje nebo zápasy. A jeden turnaj se konal dokonce v den státního svátku. FK Železný Brod, Zásada, Lučany, Pěnčín, Plavy, všude se věnují fotbalové mládeži ve všech kategoriích. A učí je tam také správnému fotbalovému chování. To ale kluci a holky v derby Slavia - Sparta neviděli…

mládež: Lučany - Pěnčín | Video: Josef Březina

Jaroslav Kletečka, organizátor fotbalových akcí pro mládež pořádal za FK Železný Brod turnaj mladších přípravek O pohár města Železný Brod.

Jaký vliv má takový nepodařený zápas pražských "es" na děti, které seděly mezi fanoušky?

Tak asi záleží kolik dětem je. Ti malí to asi nepochopí a záleží na tom, jak jim to rodiče vysvětlí, ale určitě to není dobrý. U těch starších, což beru třeba starší žáky a další starší kategorie, na ty to vliv mít nebude. Ti už určité životní zkušenosti mají a není to pro ně nic nového, co by okolo sebe neviděli.

Jak se k sobě chovají, podle vás, malí fotbalisté?

Ti nejmenší jsou zatím bezprostřední a chovají se k sobě dobře. S narůstajícím věkem se to samozřejmě mění k horšímu a asi občas nějaký výstřelek vidím, ale celkově u sportovců to nevidím tragicky.

Oldřich Churý, předseda FK Lučany, zápas mladší žáci: Lučany – Pěnčín 2:5



„Kluci hráli kvalitní fotbal, Pěnčín byl dobrý soupeř, zlepšuje se. Dal góly, my jsme nedali, výsledek je spravedlivý.“



Jaký vliv má takový zápas na děti, které seděly mezi fanoušky?

Každý rozumný člověk řekne, že to, co se v derby dělo, vůbec nepatří na hřiště. Všichni to v našem FK odsuzujeme a už nikdy by se to nemělo při zápase objevit. A je to odstrašující příklad pro mládež. Rodiče aby se báli vzít na fotbal dítě, aby se mu tam něco nestalo. Co si mají děti pomyslet o svým fotbalových vzorech, od kterých okoukají třeba právě to nadávání.



Jak se k sobě, podle vás, chovají malí fotbalisté?

Pokud jsou rozumní trenéři, tak si to ukočírují. Ale pokud jsou spíš divocí, určitě se objeví i nějaké nadávky. Hodně záleží právě na trenérech. Ale špatný vliv na zápasech mohou mít na své děti i rodiče, kteří řvou na rozhodčí. Někdy jsou horší než celé fotbalové utkání. Někteří dokážou zkazit celé fotbalové dopoledne. Někdy narazíme na mančaft, který je v pohodě a někdy na ten, který je hrozný právě díky rodičům a trenérům.



Zdeněk Kulhánek, FK Zásada:

„O víkendu jsme pořádali turnaj meziokresní soutěže mladších žáků U11 a U12. Hrálo se dvakrát patnáct minut, na soupisce maximálně šestnáct hráčů. V obou kategoriích vyhrály tým FK Jablonec.



Jaký vliv má takový zápas na děti, které seděly mezi fanoušky?

Mrzí mě, že jsme v televizi neviděli, kdo v sektoru, kam fanoušci házeli petardy, vůbec seděl. Děti tam mohly být asi taky. Ale musely to vidět i ty, které seděly jinde. Takže to, co se dělo před zraky malých diváků, bylo otřesné. A rozzlobený jsem i za ty nízké tresty, oba byli navíc kapitáni… a viděly to i děti u televize, pokud sledovali zápas s tátou.



Jak se k sobě chovají malí fotbalisté?

Potřebují ještě hodně poradit, dirigovat, trenéři musí napovídat, co vlastně na hřišti mají dělat, kdy a jak kopat aut, kdy si mají jít pro balón. Hrají takový huráá fotbal. S ošklivým chováním mezi nimi jsme se zatím nesetkali.