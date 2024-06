„Byl to bojovný, vyrovnaný, remízový zápas. No a štěstí se přiklonilo na naši stranu tentokrát. A já jsem měl štěstí a dal jsem rozhodující gól. Jeden náš hráč dal hattrick, tři góly, a já jsem dal ten čtvrtý. Vedli jsme 3:1 a pak bylo 3:3. Byl to bojovný zápas. Oni vyrovnali, ale pak jsme byli trochu lepší a z rohového kopu jsme dali rozhodující gól v šedesáté sedmé minutě. Za soupeře hrálo hodně ukrajinských hráčů a ti jsou rychlí, zkušení. Teď jedeme na Malou Skálu. Teď jsme v tabulce poskočili, jsme devátí, když skončíme sedmí nebo osmí, budeme spokojení s letošní sezónou,“ řekl za B tým Lukáš Červenka.



Lučany B – Malá Skála 7:1 (4:0)

„Z naší strany to byl prostě strašný kolaps, už s tím nic nejde dělat. My darujeme soupeři výhru po vyloženě našich individuálních chybách. Darujeme všechny góly. Lučany byly tým, se kterým se normálně dalo hrát úplně v pohodě. Děláme takové školácké, úplně začátečnické chyby, že jim to úplně naservírujeme a oni si to pak jenom pohodlně dají do prázdné brány. Prostě tragédie. Zhruba do patnácté minuty to bylo úplně v pohodě. Jo, my jsme tam šanci měli. No, ale pak prostě jedna blbá chyba a sesypalo se to všechno jako domeček z karet. Já mám zásadu, že to v kabině po zápase neřeším, že si to nechám v klidu projít hlavou a pak jim to všechno řeknu až po tréninku. Kluci si sypali popel na hlavu všichni. Když dostanete takový výprask s takovým týmem jako jsou Lučany, tak to je špatné.Musíme teď vyhrát, jestli neporazíme už ani Novou Ves, tak nevím. To by byla opravdu ostuda. Mám z toho hrůzu. Raději bychom jeli na prvního než na posledního. To bývá nebezpečné. Hrajeme v neděli 9. června doma. Musíme vyhrát i kvůli fanouškům,“ má jasno trenér Malá Skály Petr Volek.

Držkov B – Josefův Důl 3:4 (1:1)

„Začali jsme utkání velice dobře a hned v první minutě jsme si vytvořili obrovskou šanci, kterou jsme ale nedokázali proměnit. Kdyby to v 6. minutě bylo 3:0, nikdo by se nedivil. Neproměňovali jsme a přišel trest, když se trefil kapitán hostí a Josefův Důl se tak dostal do vedení. Držkov se i nadále dostával do šancí, ale ne a ne žádnou proměnit. Hosté dělali hodně chyb a my jsme se dostávali do brejků. Ve 28. minutě, po jedné takové akci, vyrovnal Hájek. Poté se hra více vyrovnala, ale my jsme byli přeci jen o trochu aktivnější. Do druhé půle vstoupili lépe hosté a opět se dostali do vedení. Ale dokázali jsme vyrovnat. Situace se ještě jednou opakovala a když v 81. minutě srovnal Štěpán na 3:3 vypadalo to na zaslouženou remízu. Chtěli jsme využít situace, kdy jsme byli ten aktivnější tým na hřišti a strhnout utkání na svou stranu. Bohužel, šance jsme ale neproměnili. A když se v 90. minutě Josefův Důl dostal po čtvrté v utkání do vedení, už jsme nedokázali reagovat a prohráli jsme,“ hodnotil utkání vedoucí týmu Jaroslav Salaba.

„Utkání bylo hodně vyrovnané. Každý tým měl spoustu nevyužitých šancí. Třikrát jsme vedli, Držkov třikrát vyrovnal a pak v 90. minutě jsme dali gól a strhli vítězství na svoji stranu. Ale stejně tak mohl vyhrát i soupeř. Bylo to těžké, šance byly na obou stranách. Také jsme měli několik jasných příležitostí, které jsme nevyužili. Takže to byl vyrovnaný zápas se šťastnějším koncem pro nás. Příště hrajeme proti Lučanům, ty v tomto kole vysoko vyhrály. oni teď vyhráli vysoko, takže to sleduji. Pokud se sejdeme a budeme hrát jako v poslední době, tak bychom měli hrát dobře i doma,“ přeje si vedoucí týmu Zdeněk Miksa.



Kokonín – Mšeno B 7:5 (3:3)

„Utkání se hrálo na mokrém, ale výborně připraveném hřišti. Pro diváky to bylo velice atraktivní utkání, v němž padlo dvanáct gólů a také tři hattricky, dva na straně domácích – střelci byli Šilhán Miroslav a Serbus Jakub a jeden na straně hostí, Havrda Dominik. My jsme podali jeden z nejlepších výkonů v jarní části sezóny, navíc proti kvalitnímu soupeři z čela tabulky,“ pochvaloval si za domácí František Maixner.

„Hráli jsme na hřišti Malé Skály, výsledek 7:5. Mohlo to dopadnout jinak, měli jsme víc šancí, třeba už v patnácté minutě. Myslím, že kluci byli lepší na balonu, ale pak se to stalo, byl z toho takový fotbal nahoru dolů. Za stavu 6:5, myslím, že na nás byla jasná penalta. Možná by se to lámalo, kdyby se jednalo o 6:6. Pro diváky to byl atraktivní fotbal, pěkný zápas,“ popsal utkání, i když pro Mšeno nepovedené, trenér David Ryšavý.

Plavy B – Jenišovice 3:3 (1:2)

„ Byl to celkem vyrovnaný zápas s šancemi na obou stranách. Jenišovice, které jsou na čele tabulky, byly přesvědčené, že by měly vyhrát, ale my jsme šli do vedení 1:0. Pak byly šance na obou stranách. Náš brankář Škaloud ??? chytal dobře a vyrovnali jsme z penalty. Těsně před koncem poločasu jsme inkasovali a prohrávali 2:1 kvůli hloupé chybě. Ve druhé půli nám dali třetí gól, ale pak jsme byli lepší, měli jsme více šancí a během šedesáté minuty jsme dali dva rychlé góly. Měli jsme i šance na kompletní obrat, ale nakonec to bylo vyrovnané. Šance jsme neproměnili, stejně jako oni. Takže to bylo asi spravedlivé. Mysleli jsme si, že vyhrajeme v pohodovém tempu, ale nestalo se tak,“ dodal za plavské béčko Ondřej Votoček.

„Remizovali jsme. Byl těžký, mokrý terén. V prvním poločase jsme byli lepší, měli jsme spoustu šancí, ale, bohužel, jsme proměnili jen dvě a gól jsme dostali z penalty. Taková hloupá situace, vedli jsme 2:1. Pak jsme sice rychle zvýšili na 3:1 a vypadalo to, že to nějak dotáhneme k vítězství, ale pak během dvou minut jsme dostali dva laciné góly, jeden byl tečovaný, druhý po naší chybě, takže nic moc. Skóre se vyrovnalo a pak už jsme to nedokázali otočit. V poslední minutě nám neuznali gól kvůli ofsajdu, ale jim také jeden gól neuznali. Nemohu posoudit, jestli to byl ofsajd nebo ne. Teď jedeme na Kovo , tam mají malé hřiště, to je složité. A pak přijede Držkov v posledím kole k nám,“ řekl za Jenišovice Leoš Bernat.