Rychnov jel na druhý zápas OP opět ven. A hráči věděli, že ve Studenci to bude mít každé mužstvo těžké. Hosté nastoupili bez tří hráčů základní sestavy, ale na hře to nebylo vůbec znát.



Studenec–Rychnov 0:1 (0:1)



Aktivnější Rychnov hrozil útoky, ale bez gólů. I domácí se dostali do šancí, ale hostujícího gólmana neohrozili. Hostům se povedla akce ve 43. minutě. Dvořáček poslal do úniku Manharta. Ten poslal hosty do vedení.Ve druhém poločase chtěli hosté zase hrát svoji hru, ale domácí přidali a k nim i domácí diváci. Ti vytvořili výbornou atmosféru. V 65. předvedl zákrok zápasu hostující gólman Ducháček. Střelu domácích k tyči tygřím skokem vytáhl na roh. Rychnov měl ještě dvě vyložené šance, ale střely Dupače minuly branku. Body jely do Rychnova.



Rychnov: Ducháček- Rabina,Pleštil,Králíček,Petr, Konák(46.Havlíček).Procházka,Dvořáček Matěj (62.Dvořáček Jakub),Dupač,Janků,Manhart