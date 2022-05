Ano, hraji žákovskou ligu na postu útočníka, kde se mi střelecky daří a jsem rád, že moje góly přispívají k našim výhrám.

Jak se ti podařilo vstřelit soupeři šest gólů?

První dva góly jsem dal po individuální akci, na další tři góly mi krásně přihráli spoluhráči a ten poslední gól jsem vstřelil zpoza vápna.

Jaký byl podle tebe soupeř?

Pan trenér Maryško mě poslal na zápas krajského přeboru proti starším klukům, abych si zkusil hru na velké hřiště a bylo vidět, že soupeř Velké Hamry byl ze dna tabulky.

Jak dlouho fotbal hraješ?

Fotbalu se věnuji už osm let.

Kolikrát týdně trénuješ?

Trénuji dvakrát týdně před začátkem vyučování, čtyřikrát týdně po škole a snažím se trénovat i individuálně.

Co trénuješ rád a co ne?

Máme výborné trenéry a jejich tréninky mne baví.

Daří se ti skloubit fotbal se školou?

Občas je to náročné, ale zatím to jde. Školu stíhám.

Do jaké třídy a školy chodíš?

Na první stupeň jsem chodil s bráchou do základní školy Liberecká, ale na doporučení trenérů jsme na druhý stupeň přestoupili do školy Mozartova do šesté třídy, kde máme veškeré fotbalové zázemí a tím můžu lépe skloubit školu a fotbal.

Pokud ti zbude nějaký volný čas, čemu se věnuješ?

Ve volném čase si rád zaplavu v bazénu, posiluji a také si rád odpočinu.

Máš nějaký fotbalový vzor? Koho a proč?

Můj vzor je Kylian Mbappé. Líbí se mi na něm jeho rychlost a kličky. Snažím se hrát podobným stylem jako on.

Kdyby sis mohl vybrat, za jaký tým by sis chtěl někdy fotbal zahrát?

Chtěl bych si zahrát za A tým FK Jablonec.

A kam až bys to chtěl ve fotbale dotáhnout, jaký máš svůj fotbalový sen a cíl?

Své sny si plním už v této době, když jsem se dostal s libereckým krajským výběrem do finálového turnaje, které bude v Třebíči.V semifinále nás čeká Moravskoslezský krajský výběr a já doufám, že uspějeme A můj sen je si zahrát s Kylianem v jednom týmu.

Bez pomoci rodičů by se noví sportovní talentové také nerodili. Zázemí a oboustranné porozumění je velmi důležité. Co na Markův fotbal říkají rodiče?

Maminka Jitka Knappová:

Podědil Marek fotbalový talent po někom z rodiny?

Manžel fotbal dřív hrál,tak zřejmě nějaké vlohy a lásku k fotbalu Marek i jeho bratr podědili.

Kolik času Vám jeho koníček zabírá?

Kluci už hrají fotbal od školkového věku a vše se tomu postupně v naší rodině podřídilo.Tréninky,zápasy a sledování fotbalu je u nás na denním pořádku,tudíž časově velmi náročný koníček.

Je fotbal finančně náročný?

Co se týká financí, levná záležitost to není.Vezmeme-li v úvahu, že fotbal hrají oba naši kluci.