Mc Donald's Cup zná nejlepší z okresu. Do kraje jdou ZŠ Mozartova a ZŠ Smržovka

Na fotbalovém hřišti u jablonecké ZŠ Mozartova se to celý čtvrtek 11. května jen hemžilo. Desítky malých fotbalistů a fotbalistek dorazily, aby si to spolu rozdaly v tradičním turnaji Mc Donald's Cup. Přálo počasí, travník byl kvalitní, trenéři rozdávali rady a pokyny, malí fotbalisté bojovali o každý míč. Každý chtěl postoupit do dalšího kola!

Mc Donald's Cup, okresní kolo v Jablonci | Video: Josef Březina