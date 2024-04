Bez nadšenců se sport dělat nedá, fotbal nevyjímaje. V každém klubu jsou, bez nich by to nešlo. A stejně je tomu také v FC Pěnčín (JN).

Miloš Havlík - FK Pěnčín | Foto: Dagmar Březinová

Kulaté životní jubileum, osmdesátiny, oslavil v pěnčínském fotbalovém klubu dlouholetý trenér, vedoucí a funkcionář pěnčínské kopané Miloš Havlik. Ti, kteří ho znají, dobře vědí, co pro místní kopanou udělal. Všichni z fotbalového oddílu mu přejí do dalších let všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, sil a životního elánu.