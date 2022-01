TRENÉŘI NĚCO STOJÍ

„Když mají být trenéři a příprava na kvalitní úrovni, už to nemůže být na bázi dobrovolnosti, ale za přiměřenou odměnu tomu, koho a co trénuje a kolik hodin. Jsme jako taková malá rodinná fabrička, mládeži se u nás věnuje okolo 60 lidí na různých pozicích. Někdo více profi, někdo méně.“A kolik stojí fotbalová akademie rodiče malých fotbalistů? „Deset měsíců platí po šesti stovkách. Takže celkem šest tisíc za rok. Do určité věkové kategorie jsou to jen tři tisíce za rok. Vybereme ročně okolo milionu korun. Výhledově ale asi, bohužel, dojde ke zvýšení příspěvků, protože i nám se náklady zvyšují a kvůli covidu sponzorů ubývá, řekl k situaci ve FA Adam Pelta.

BEZ PENĚZ TO NEJDE

Vybrané peníze jsou určené například na dopravu, na platy trenérů a asistentů, na stravování, správu sportovišť nebo i vybavení, prostě na provoz akademie. Prim ve financování pro hrají dotace. Každá dotace na mládež, která se dá sehnat, je skvělá. „Dostaneme přibližně milion korun z Národní sportovní agentury, dva miliony z kraje. Jeden a půl milionu od města využíváme hlavně na správu sportoviště v Čelakovského ulici, které je sice v majetku města, ale spravujeme si ho sami. Za to, že máme určitý počet týmů a k nim i licencovaných trenérů, dostáváme také nějaké finance od FAČRu. Zbývající peníze ve výši 3-4 milionů, ale musíme už sehnat sami. Jedná se přibližně o třicet až čtyřicet procent celkových nákladů na provoz akademie. Do mládežnického sportu tedy investujeme velké částky. Není to asi příliš vidět, ale stojí zatím velká práce a úsilí managementu klubu. A děláme to proto, že máme fotbal a mládež rádi a hlavně nás to baví,“ zdůraznil Pelta.Kopačky si ale musí všichni ve FA, malí i velcí, pořídit sami. Program mají po celý rok nabitý, každá kategorie se účastní své soutěže, ti nejmenší hrají turnajovým způsobem. „Žáci hrají I. žákovskou ligu, kde se už potkají třeba s týmem pražské Sparty, Slavie nebo Plzně. A to už jsou pro ně velcí soupeři,“ zdůraznil manažer.

MOŽNÁ BUDOU I ŽENY

Součástí FK Jablonec býval tým žen. Neplánuje manažer Pelta, že k němu zase v akademii vrátí? „Malé holčičky, žákyně, ty u nás trénují. Do určitého věku mohou být v týmu s chlapci. Máme i samostatné družstvo žaček, hrají svoji soutěž. Zamýšlíme se už i nad tím, zda znovu obnovit fotbalový tým žen. Je to trend a fotbal jde dopředu. A ve spojení s ženským fotbalem se nabízejí zase další finance na rozvoj mládeže v Jablonci. Víme, že to bude jednou potřeba,“ uvedl Pelta.