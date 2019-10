SK Zásada - TJ Sokol Radčice 6:1 (3:0)

Hosté se z neúspěchu v zakončování domácích fotbalistů neradovali dlouho, protože již ta třetí rozvlnila síť za radčickým gólmanem Tomášem Řehákem. Zásadský snajper Dominik Mrkvička prostřelil z cca 10ti m na 2x obranný val obrany hostů; zapsal se tak v 9. minutě do tabulky střelců další gól, který znamenal pro Zásadu vedení 1:0.

Hned o 2 minuty později zvýšil vedení Zásady na 2:0 pohotovou technickou střelou Vojtěch Šimánek, kterému přesně nahrál před branku hostů Marek Šupík. Zásadští fotbalisté nechtěli nic ponechat náhodě, drželi míč na svých kopačkách, s přehledem kontrolovali hru. Vysoko postaveným pressingem nenechali hostující tým kombinovat, ojedinělé akce Radčic končily na zdi dobře organzované obrany. S nakopávanými balóny za obranu domácích si s přehledem poradil gólman Karel Línek. Hlad po gólech u domácích fotbalistů neutuchal, což se na skóre projevilo ve 22. minutě, kdy díky gólu vstřeleného z dorážky Luboše Kalousem Zásada odskočila na rozdíl 3 gólů.

Vstřelení branky předcházel průnik Vojty Šimánka obranou hostů a zblokovaná střela Petra Hollmana. Do konce 1. poločasu se stav utkání 3:0 již nezměnil, i když oba týmy měly další možnosti zvýšit své vedení - Zásada ze svých nebezpečných útoků a Radčice z neproměněného pokutového kopu za ruku stopera Tomáše Havrdy v šestnáctce Zásady, domácí gólman Karel Línek vystihl mysl exekutora zakončit k pravé tyči a vynikajícím zákrokem penaltu chytil.

Ve 2. poločasu otevřel účet v utkání opět Dominik Mrkvička, celá pohledná akce začala již v obranném území Zásady, Pravý obránce Vít Lhota vyvezl míč po lajně, nahrál do středu pole Petrovi Fišerovi, ten ho přesným pasem poslal do náběhu, Lhota využil otevřené obrany hostů, pronikl z pravé strany až před brankáře, místo střely však nahrál před branku nehlídanému nabíhajícímu spoluhráči Mrkvičkovi, který se nemohl netrefit do odkryté branky;

Zásada tak ve 49. minutě zvýšila již na hrozivých 4:0. A to nebylo vše. V 63. minutě domácí gólman Karel Línek výhozem vybídl Víta Lhotu, ten opět míč zatáhl po pravé straně, narazil si s Vojtou Šimánkem a pak přesně přihrál kolmicí do uličky nabíhajícímu Petru Fišerovi, který si přihrávku ideálně zpracoval. Gólman hostů však včas vyběhl a přibrzdil tím zakončení akce. Petr Fišer však nezazmatkoval, udělal kličku doprava, kam ještě brankář máchl rukama, pak následovala rychlá klička doleva, prostor stačili vykrýt dva vracející se zadáci Radčic.Proto se musel Petr Fišer vrátit kličkou doprava, zadáky nechal "posekat trávník" a pak již do odkryté branky zvýšil již na 5:0.

Jedna věc se však Zásadským nepodařila - udržet čisté konto. V 72. minutě, po chybné přihrávce domácího útočníka, se v obranném území Radčic zmocnil míče David Šturm, utekl po levé lajně, přešel přes tři hráče Zásady a zakončil svou individuální akci prudkou nechytatelnou střelou k levé tyči. Snížil tak stav v utkání na 5:1. Hned z rozehrávky však domácí rychlou kombinací prošli středem pole, Dominik Mrkvička přesně zakončil také prudkou nechytatelnou střelou a také k levé tyči … "za háček". Utkání svým dalším hattrickem v sezóně upravil na konečných 6:1. Nutno podotknout, že utkání fotbalisté z Radčic dohrávali, s ohledem na marodku a výraznou absenci některých hráčů, pouze v deseti.

Domácí fotbalisté Zásady se svým fandům představili v dobré formě. Dařily se jim kombinace, byli úspěšní i v proměňování šancí; připočetli si do tabulky soutěže další 3 body za jednoznačnou výhru 6:1. Utkání řídil dobře hlavní sudí Ivan Vasko, na lajnách mu asistovali Stanislav Kraus a Vladimír Srdinko.

Přístí utkání sehrají zásadští fotbalisté "venku", zajíždějí do Rádla, kde sehrají svou bitvu aktuálně s 2. týmem soutěže, s KOVO, Zápas se hraje v sobotu 19.10.od 10:15 hodin.

Sestava mužstva SK Zásada z.s.: Línek (G), Havrda (58. Čurda), Blažek, Salaba (69. Růžička), Lhota, Hollmann, Mrkvička, Kalous (36. Janko), Hanšpach (46. Fišer), Šupík, Šimánek (C)

Sestava mužstva TJ Sokol Radčice: Řehák T. (G;C), Koudelka, Řehák M., Šturm, Sůva, Havlíček, Bujárek, Zikmund, Kozlovský, Hádek, Veselý

Branky mužstva SK Zásada z.s.: Mrkvička Dominik - 9.+49.+73. min., Šimánek Vojtěch - 11. min., Kalous Luboš - 22. min., Fišer - 63. min.

Branky mužstva TJ Sokol Radčice: Šturm David - 72. min.

ŽK: 3:0

Rozhodčí: Vasko I. (R), Kraus S. (AR1), Srdinko V. (AR2)

Počet diváků: 72