Mšeno A - Rychnov 8:2 (5:1)

Trenér Mšena David Ryšavý:

"Naši kluci hráli dobře, rychle napadali. Rychnov byl z toho asi trochu překvapený. Musím kluky pochválit. I při tréninku se soustřeďujeme na rychlé napadání a důraznou hru. A tak kluci dnes hráli. Byli jsme lepší, zápas se nám povedl. Kuba Obršlík už se nám rozstřílel a dal šest gólů. Zahráli si všichni. A Rychnov jsme přehráli. My jsme po konci soutěže s fotbalem neskončili. Scházeli jsme se dál pravidelně každý pátek. V pondělí při tréninku teď už chodí kluci s kapitánem Vojtou Krámským běhat, dají si deset kilometrů po Jizerkách. V úterý a ve čtvrtek máme hřiště. V pátek si chodíme zahrát fotbal. Když to takhle půjde, tak jen dobře. Kluci chodí a na tréninku pracují dobře. Uděláme všechno proto, abychom postoupili. Když to takhle herně půjde dál a budeme v tom pokračovat, tak věřím, že nám to vyjde. Dneska jsme si zahráli pěkný fotbal. A budeme makat dál. Rychnov hraje o soutěž výš, nejprve jsme se trochu obávali. Ale pak jsem viděl, že to půjde dát osm gólů týmu z I. A třídy. Snad vydržíme, hlavně aby se nám vyhnula zranění."

Trenér Rychnova Miroslav Procházka:

"Byl to náš první přípravný zápas. Nezažil jsem ve své kariéře, že ve třetí, možná už ve druhé minutě se prohrává 3:0. Dělali jsme strašné chyby, nekoncetrovanost, podcenění soupeře. Třikrát už jsme měli trénink. Nebyli jsme dnes kompletní. Ale to se nemůže stát, aby nás porazil tým, který hraje o soutěž níž. Aspoň jsme viděli a uvědomili si, že ostatní už makají. Mšeno bylo jednoznačně lepší. Ani jsme neměli žadné šance, abychom výsledek aspoň trochu otočili. Ve Mšeně mají kvalitního střelce Obršlíka a ten dává góly. Teď nás čeká zimní turnaj v Lomnici a hned hrajeme s domácími."