Jaroslav Pekelský, trenér hostů: „S remízou nejsem spokojený. Měli jsme jednoznačně vyhrát. Vedli jsme 2:0 už ve třetí minutě. Pak jsme si už asi mysleli, že je to hotové, tak jsme lehce přestali hrát. Pustili jsme lacinou chybou soupeře ke gólu, tím se samozřejmě chytil. Druhý poločas jsme hráli na jednu bránu, měli jsme pět šest tutových šancí, ale nevyužili jsme je. Výsledek 2:2 je pro nás ztráta. Do Mšena jsme jeli s pokorou, věděli jsme, že je to silný soupeř. Vzhledem k průběhu zápasu jsme ale měli jednoznačně vyhrát, byli jsme lepší.“



Za domácí brankář Miroslav Braniš, který nahradil v tomto zápasu zraněného gólmana A týmu. Podal kvalitní výkon a několikrát tým zachránil. Jak se mu v áčku chytalo?



„Chytalo se mi dobře. Něco málo jsem chytil. Když ale ve druhé minutě prohráváte 2:0, tak je to těžké. Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, ale náš mančaft to zvládnul. Plavy mají zkušené hráče, někteří hráli ve Velkých Hamrech. Výsledek je spravedlivý. Oni nás překvapili na začátku, my jsme pak vyrovnali do poločasu. Ve druhém jsme byli patnáct minut lepší my, pak nás zase oni tlačili. V tu chvíli jsem něco málo chytil. Jsem jako záskok za gólmana áčka. Už jsem chytal v minulém zápase a možná budu ještě za týden. Jinak chytám za mšenské B. Dneska se mi to docela povedlo, mančaft hrál dobře, bojoval, bylo to lepší, než minulý týden. Na tuto soutěž to byl, podle mne, velmi kvalitní zápas.“

Dostal jste dva góly. Kde byla chyba?

„To byly ztráty na půlce hřiště. Soupeř využil toho, že byl vytažený dopředu, dali dlouhý balón a jejich hráč šel sám na bránu. A při druhém hráč utekl po lajně, dal to na zadní tyč, tam byl zase volný hráč a dal to do prázdné brány. Nemohl jsem s tím dělat nic. Ale ani potom se náš mančaft nepoložil, zvedl se a do poločasu jsme vyrovnali. A pak už jsme udrželi zápas na remízovém výsledku. Mám z toho dobrý pocit, v mých letech (s úsměvem) jsem rád, že jsem to přežil a že jsem mančaftu pomohl. Ale já se zase vrátím do béčka, ať chytá mladej gólman. Chodím si každý čtvrtek zahrát fotbal. Ale snažím se chodit i do fitka, i když teď máme ve firmě hodně práce. Děláme se synem podlahy a až do října budeme mít co dělat. Ale na fotbal si čas určitě udělám.“



Zítra hraje Jablonec se Slavií. Jak tipujete výsledek?

„Bude to mít Jablonec těžké. Snad se na zápas stihnu podívat v televizi. Věřím v 1:1, ale Slavie je hodně nebezpečný soupeř. Teď se jí to povedlo v poháru, tak třeba bude mít menší motivaci v lize. Kádr má trenér široký a žádného špatného hráče. Tak uvidíme, jak to dopadne.“

Mšeno a – Plavy A 2:2 (2:2)

Za domácí: 13., 36. Obršlík

Za hosty: 1. Balatka, 4. Prousek