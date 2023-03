"Měli jsme namíchané sestavy, aby to bylo spravedlivé. Všichni jsme si v pohodě zahráli, nikdo se nezranil. Po zápase jsme přípravu zhodnotili. A už se připravujeme na první mistrák proti Desné. A doufám, že zúročíme všechno, co se nám v přípravě dařilo a budeme dávat góly stejně jako v přípravě. V týdnu budeme ještě trénovat. Béčko začíná o něco později, tak se musí dát taky dohromady, než začne hrát své mistráky. Klíčové pro nás je, aby se dařilo našim střelcům, aby neomarodili a střílelo jim to tak, jako v přípravě. Z Desné máme respekt. Teď nám to vycházelo, tak nechceme nic podcenit."

Rozjeté Mšeno válcuje v přípravě soupeře. Čarostřelec Obršlík dal čtyři góly