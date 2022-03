Mšeno/Jablonec – Lučany 6:1 (2:1)

Trenér Mšena David Ryšavý: „První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme je přehrávali fyzicky. Vypadalo to, že Lučany asi moc netrénovaly. Zápas byl ale dobrý, svůj účel splnil. My jsme nasadili i mladé kluky z dorostu, patnáct, šestnáct let, tak jsem je viděl ve hře, což bylo taky dobře. Byli lepší rychlostně, jsem rád, že to takhle dopadlo. Na sobotní utkání jsme nachystaní. V 10,15 hodin začínáme doma s Jablonečkem (Jabloncem nad Jizerou). Jsme kompletní, nikdo není zraněný, tak uvidíme, jak start do soutěže dopadne. Začátek nám nesmí utéct, snad se nám to povede.“

Za Lučany uvedl vedoucí týmu Oldřich Churý: „První půle byla hodně vyrovnaná. Dali jsme si ale i vlastní gól. Ve druhém poločase bylo Mšeno fotbalovější, my jsme sice také šance měli, ale nedokázali jsme je využít a dát gól. A naopak jsme dostávali strašně laciné góly. Soupeř byl lepší, vyhrál naprosto zaslouženě, i když zatím nešlo až tak o výsledek. My máme úzký kádr a když jsme prostřídali, tak už to bylo znát. Ještě nám dva hráči ze základu chyběli. A tentokrát nás příliš nepodržel gólman Pepa Jón, jak to většinou na podzim bývalo. Tak doufejme, že si tím vybral přípravném období tu slabší stránku. Určitě bude teď jeho výkon už jen lepší.“

První utkání hrají Lučany s Horní Brannou na jejím hřišti. Předpokládají, že Horní Branná tak kvalitním soupeřem jako bylo v generálce Mšeno, nebude. Určitě tam nechtějí prohrát, naopak plánují, že začátek soutěže pro ně musí být úspěšný. „Hráli jsme dva přáteláky. Prohráli jsme v Roztání. Ale, jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Věříme, že nám to v Branné vyjde a přivezeme tři body,“ plánuje vedoucí týmu Oldřich Churý. Vykročit chce mužstvo daleko lépe, než jak zakončilo přípravu a jak hrálo v podzimní části I. B třídy. „Hrajeme v Branné v neděli 3.4., což je pro nás i neobvyklý čas.“