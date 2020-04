Velkou posilou fotbalového týmu Čertic je Marie Ščuková. Bez fotbalu si svůj život nedovede představit. Sportovat začala ale ve vodě. Nejdřív se věnovala plavání.

Jak jste se k fotbalu dostala?

Pokukovala jsem v Jablonci po týmu ženského fotbalu. Pak jsem to zkusila a fotbal se mi zalíbil. Dala jsem mu i přednost před plaváním.

Jak dlouho se mu věnujete?

Už je to deset let. Chvíli jsem byla na hostování také v Turnově.

Na jakém postu hrajete?

Nejčastěji pravá nebo levá obrana a také jako stoper.

Je rozdíl, podle vás, mezi fotbalem mužů a žen?

Určitě ano. My, holky, to víc prožíváme, dáváme do hry víc srdíčka. Myslím si, že ženský fotbal je víc osobní.

Zaznívají mezi ženami na hřišti také tvrdé a vulgární výrazy, jako to bývá u mužů?

Občas to ulítne i ženám, člověk musí něco zařvat, když je to potřeba.

Kolikrát týdně trénujete?

Trénovali jsme jednou týdně. Pak jsme měli v plánu dva tréninky, ale začala do toho epidemie koronaviru, tak teď netrénují Čertice vůbec. Každá podle sebe, individuálně.

A máte svoji individuální přípravu nebo odpočíváte?

Já teď trochu odpočívám. Ale fyzička je potřeba. Jak člověk zlenivý, tak se do toho zpátky jen těžko dostává.

Fotbal je tedy fyzicky náročný na všech postech?

To určitě ano. Ale, když už to hráč umí, tak si i na těch postech trochu odpočine, protože ví, co a jak dělat. Devadesát minut v pohybu se určitě dá zvládnout. Člověk se zpotí, je unavený, ale zvládnout se to určitě dá.

A jak hodnotíte rozhodčí muže, kteří pískají zápasy ženského fotbalu?

No, někteří jsou milí a hodní. Ale jsou i takoví, kteří pískat neumějí. Jak který… většinou mám ale pozitivní dojmy.

A když zápas píská žena?

Tak je to, podle mne, lepší. Možná je to tím, že se do nás žena dovede víc vžít.

Vaše přezdívka v týmu je Ugy. Jak jste k ní přišla?

Jednou jsme měli trénink a během něho padlo slovo Uganda. Holky si asi myslely, že jsem z Ugandy. A díky tomu tato přezdívka vznikla a už mi zůstala. Zaznělo to spíš ve srandě a už u toho zůstalo.

Získala jste hned dva tituly ve vašem týmu, nejlepší fotbalistka Čertic a nejlepší obránkyně? Co na to říkáte?

Velmi mě to překvapilo. Myslela jsem, že oba tituly získá moje kamarádka, která se velmi zlepšila. Nakonec jsem je dostala já. A moc mě to potěšilo.

Kdo rozhodoval o titulech?

Byli to naši tři trenéři a ještě několik lidí, se kterými trenér Honza Štol spolupracuje.

Jaké máte ve fotbalu plány, kam to chcete dotáhnout?

Určitě se fotbalu chci ještě hodně dlouho věnovat, dokud nezaložím rodinu a nebudu mít děti. Týmu bych chtěla být hodně platná a pomoct mu vyhrát tuto sezónu. Ta je ale teď hodně ohrožená a nevíme, jestli vůbec bude a dohraje se.

Jakou soutěž hrají Čertice?

Je to soutěž neregistrovaná, která se hraje na polovinu hřiště v sestavě osm plus jedna. Hrajeme na menší brány, pro děvčata, která s fotbalem začínají a učí se ho, je to lepší start, než kdyby šly zrovna do divize nebo třetí ligy. Může se střídat hokejově, to znamená, když někdo nemůže, může se vystřídat a pak zase do hry naskočí.

Takže tuto soutěže chcete vyhrát a pak?

Ano, měli jsme v plánu soutěž neregistrovaných vyhrát a postoupit do třetí ligy. Ale uvidíme, jak to se soutěží vlastně bude.

Vy už máte dostatek zkušeností, které můžete spoluhráčkám předávat…

Ano, myslím, že ode mne hodně čerpají. Když hrajeme zápas, tak se snažím jim říct, kam běžet, co udělat. A také se jim snažím radit i na tréninku.

Postup do vyšší soutěže už by byla ale velká změna…

To určitě, byl by to opravdu velký skok. V Jablonci jsme už postupovali z třetí ligy do druhé a bylo to hodně znát. Pokud bychom postoupili, chtělo by to do týmu víc děvčat, která mají chuť makat a dát do toho všechno. A hlavně pravidelně chodit na trénink. Vyšší soutěž se už hraje na velkém hřišti, je to na fyzičku určitě náročné.

Sebral vám fotbal hodně z vašeho volného času?

To ne. Fotbal mám opravdu ráda a udělám pro něj cokoli. Patří mezi tři věci, které mám v životě nejraději a v ničem mi nepřekáží.

A proč ho máte tak ráda?

Baví mě hrát, střílet góly, baví mě kolektivní sport, kde se můžu spolehnout na ostatní, je to pro mne zábava. Plavání bylo individuální, proto jsem ho vyměnila za fotbal.

Zmínila jste se o třech věcech, které máte ráda, prozradíte ještě dvě další?

Je to vaření a výlety. Jsem vyučená kuchařka a jsem zaměstnaná v kuchyni.

Co vaříte nejraději?

Nejraději čínská a japonská jídla. To mě baví nejvíc. Plánuju si ještě udělat kurz přímo na tato jídla. Když se nám zápas nepovede, tak se pak uklidním při vaření.

A kam jdete ráda na výlet?

Nejraději po České republice, kde je spousta krásných míst, například, Sedmihorky, Hrubá Skála a mnoho dalších.

A fotbalový vzor máte?

Ano, mám. Nejvíce se mi líbí Neymar. Je rychlý, má nádherné zpracování s míčem, ten se mu na nohu přímo lepí, jako by s ním tancoval, prostě si s ním hraje. Je krása se na něj koukat. To se natrénovat nedá, to musí mít hráč v sobě.

Dovedete si představit, že byste se fotbalem živila?

Určitě ano. A hlavně by mě to hodně bavilo.

Je snadná cesta dostat se u nás do profesionálního ženského fotbalu?

Je to velmi těžké. Nejdřív je to postup do Slavie, do první ligy. Tam si vybírají děvčata, která opravdu dokáží týmu pomoct a umějí hrát. Myslím, že dostat se do Slavie je ale hodně těžké. Asi objíždějí zápasy lidé, kteří si hráček všímají. Ale určitě to bude od vyšších soutěží než hrajeme.

Jaký je váš názor na to, že se zrušily letní OH v Japonsku?

Souhlasím s tím. Sportovci by riskovali svoje zdraví.