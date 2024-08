V příjemném fotbalovém areálu na Nové Vsi na Jablonecku se konal kemp pro malé fotbalisty. Jeho organizátorem byl Jiří Mašek, trenér mládeže FK Jablonec. Kempy tohoto typu pořádá již deset let. Poprvé ale vsadil na „domácí“ prostředí.

Na Novou Ves se sjeli zájemci nejen z Jablonecka, přijeli také z Frýdlantu a dokonce i z Karlových Varů. Převažovali mládežníci z akademie FK Jablonec, kde se Jiří Mašek mládeži věnuje.

„Poprvé jsem udělal camp na Jablonecku. Zúčastnilo se ho přes čtyřicet dětí. Polovina z nich po celodenním programu jezdila domů a polovina spala ve stanech přímo v areálu. Byl to takový polopobytový, příměstský kemp. O účastníky bylo dobře postaráno. Vedle bohatého programu jsme pro ně zajistili snídaně, obědy, večeře, svačiny. Veškerý volný čas trávili na hřišti, kde jsme měli pro ně připravené různé soutěže, tréninkové jednotky a další aktivity,“ řekl k povedené akci její hlavní organizátor.

„Trénoval jsem dvanáctku, nyní se už budu věnovat třináctce. Kempu se zúčastnily děti z věkových kategorií U 12, 11, 9, 10. Když se dozvěděly, že tento kemp pořádám, tak se rozhodly, že se ho také zúčastní. Já mám vždycky čtyři turnusy, dva v Praze, jeden v Mladé Boleslavi a letošní čtvrtý jsem pořádal zde, protože jsem se sem přestěhoval. A právě proto mě napadlo, že by bylo úplně ideální to zkusit tady doma. Pro mě to byla velká zkušenost i v tom, že jsem měl poprvé kluky i na přespání. Osm dospělých se jim věnovalo čtyřiadvacet hodin denně. V tomto krásném prostředí musím říct, že nám vyšel kemp výborně,“ zdůraznil jeho vedoucí a pořadatel.

A také připomenul velké překvapení, které na děti čekalo. „Měli jsme na kempu fantastickou návštěvu, přijeli se na nás podívat prvoligoví hráči FK Jablonec. Odpovídali na otázky dětí a nechyběla ani autogramiáda. Chtěl bych poděkovat Láďovi Halamovi, který nám nejen umožnil pobyt v tomto areálu, ale také pro nás tuto návštěvu zorganizoval,“ zdůraznil Mašek.

A jestli bude další ročník fotbalového kempu za rok opět na Nové Vsi pořádat?

„Já bych rád, ale uvidíme, co na to řekne Láďa Halama, který areálu šéfuje a o všechno se v něm stará. Za celou dobu našeho kempu se nic nestalo, žádné zranění nebylo, všichni byli spokojení, jak rodiče, tak i děti. Pobyt jsme si všichni náramně užili," dodal Jiří Mašek.

