FK Náchod - FK Velké Hamry 0 : 1 (0:0), po pen. (2:4)

„Pak jsme ale převzali iniciativu a začali jsme být lepší. Měli jsme převahu. Štěpánek nastřelil na konci prvního poločasu nebezpečné břevno,“ řekl k průběhu trenér Josef Hnídek.

Také ve druhé půli utkání ohrozili hosté soupeře dalším nebezpečným břevnem, tentokrát byl autorem Linka. Dvě další šance předvedl také Rudolf, ale náchodský gólman ho vychytal. „Byli jsme lepší, ale gól nám do soupeřovy brány nepadl. Zápas pak rozhodly pokutové kopy, na které jsme byli výborně připravení,“ řekl trenér Hamrů.

A to se potvrdilo. Autorem výborného nápadu byl asistent trenéra Rudolf Říha. Ten z videa zjistil, kdo a kam za Náchod doma kope penalty. „A tenhle tah nám vyšel perfektně. V naší brance stál Kobachidze, chytil Náchodu dvě penalty. Podal výborný výkon. Když totiž hrál doma Náchod s Letohradem, vyhrál na penalty. A proti nám postavil stejné hráče. Takže jsme věděli, kam to asi budou kopat. Vyšlo nám to. I místní fanoušci říkali, že jsme byli lepším týmem. A to nás potěšilo. Navíc utkání sledovalo tři sta diváků,“ řekl k výbornému počinu svého asistenta Říhy Josef Hnídek.

Rozhodčí: Nejedlý. ŽK: 1:2. Diváci: 305. Velké Hamry: Kobachidze Štěpánek, Košťál, Petržilka, Kozák Linka, Černý (90. Vencbauer) Kováčik (74. Horáček), Krejčík, Rudolf (86. Javůrek) Radzinevičius.