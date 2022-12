Je trenér Zdeněk Mařík spokojený?

„Jsem spokojený s docházkou na tréninky i se zápasy. Bohužel jsme prohráli venku utkání s kvalitním soupeřem, se Zásadou. A taky jsme zbytečně ztratili body s Držkovem. Takže do jara jdeme se ztrátou na vedoucí Zásadu. Kluky musím pochválit. Po ukončení sezóny si ještě někteří zahráli na Fondo Cupu, který je v Brodě každoroční tradicí. Přípravu absolvujeme společně s áčkem. Začneme koncem ledna. Budou mít skoro dva měsíce pauzu. Byl bych rád, aby se do přípravy zapojilo co nejvíce hráčů. Na jaře se pokusíme Zásadu potrápit a nedat jí nic zadarmo. Budeme čekat na její chybu. Možná si to pak rozdáme zase v derby o první místo. A kdyby nám měl vyjít postup? O něm by rozhodlo vedení klubu. To je ale ještě daleko, nechci předvídat. Naším cílem je soutěž vyhrát. Když vidím, jaké byly naše výsledky, jak herně, tak gólově, tak na to máme. Nálada v kabině byla výborná. První místo by bylo pěkné. Ale uvidíme.“