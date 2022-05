Trenér hostů David Ryšavý: „Dostali jsme gól z penalty, pak vlastně z trestňáku. Držkov měl do 20. minuty šance, nás podržel náš gólman. Pak se hra vyrovnala. druhý poločas jsme dobře rozehráli, srovnali na 1:1. Lukáš Brož pak z velké dálky trefil. Lukáš má výbornou pravou nohu, gólman si to asi špatně postavil a tečovaný balón šel do sítě. Myslím, že utkání klidně mohlo skončit remízou 1:1. Hráli jsme dobře, škoda, že to takhle dopadlo. Zápas to byl pěkný.Teď máme doma Plavy, které nás o bod přeskočily. Musíme je porazit, abychom se vrátili na druhé místo tabulky.“

Evžen Dvořák, hrající trenér Držkova: „Chybělo nám šest hráčů základní sestavy. V poločase jsme měli i tak ale 4:0 vést. Měli jsme jasné šance, které jsme neproměnili. Třikrát jsme šli sami na bránu. Místo toho jsme dostali na 1:1 hned na začátku druhého poločasu. Byli jsme ale lepší. Mšeno nemělo už pak sílu vzdorovat. Nevyužili jsme další šance, málo střílíme nebo si tu střelbu nechce vzít jeden hráč na sebe a radši přihrává. Vyhráli jsme ale zaslouženě. Ale fotbal se musel líbit. Mšeno chtělo hrát a nebylo někde zalezlé. To mě příjemně překvapilo. My si i nadále držíme neporazitelnost v soutěži.“

Plavy – Jablonec nad Jizerou 6:0

Trenér Plavů Jaroslav Pekelský: „Z naší strany určitě dobrý zápas. Soupeře jsme přehráli už v prvním poločase. Gólů jsme mohli dát i víc. Do druhé půli jsme sestavu trochu pozměnili, aby si zahráli všichni. Herní aktivita sice trochu polevila, ale šance jsme si vytvářely dál. Ale žádnou už jsme neproměnili. Vyhráli jsme zaslouženě. I soupeř měl dva, tři gólovky a to nás zase podržel náš gólman. Teď budeme hrát se Mšenem, přímý souboj o druhé místo. Když šance bude, nebudeme se bránit postupu. Teď chceme hlavně hrát stále v horních patrech tabulky. Před námi je ještě dost zápasů. A pak si sedneme a všechno probereme.“

Smržovka – Albrechtice/Jiřetín 3:2 (2:1)

Vedoucí domácího týmu Jiří Macek: „Výhra nebyla úplně jednoduchá, spíš vybojovaná. Šli jsme do vedení v 17. minutě díky našemu vysokému Vokušovi. Tomu se teď daří v útoku, i když je obránce. Pak hosté vyrovnali. Do kabin vstřelil náš Frydrych ještě gól. Začátek druhého poločasu se nám podařil. Dali jsme na 3:1 a za minutu jsme ale zase dostali, takže jsme se opět strachovali o výsledek. Pak měli padnout dvě penalty, ale ani z jedné žádný gól nebyl. Takže jsme získali důležité tři body my.“

Za hosty Jan Pipek: „Albrechtice zase bez bodů. Měli jsme stoprocentní gólovky, ale nedali jsme. Naopak jsme gól dostali. Nevyužili jsme penaltu, domácí ovšem také ne. Vyhráli, tak to je. A my jsme bez bodů. Vem to ďas. Příští týden máme Mírovou pod Kozákovem.Uvidíme, jak to dopadne.“

Lučany–Harrachov 0:1 (0:1)

Předseda lučanského FK Oldřich Churý: „Byli jsme osmdesát procent zápasu jasně lepší mančaft. Ale prostě nedáme gól. Koncovka naše je prostě žalostná, tragická. Hosté dali pěkný gól, hezky vymetl pavučinku naší brány asi ze šestnácti metrů. Teď koukám na tabulku, skoro to vypadá, že sestoupíme. Prožíváme teď takovou malou krizi. Do konce čtyři zápasy, určitě bychom to nechtěli nechat dojít tak daleko. Musíme to prostě vykopat, sestup by byla pro lučanský fotbal tragedie. Padla na nás deka, snad se nám podaří ji zvednout. My už teď koukáme pozorně na mančafty, které jsou pod námi. To je taky důležité, jak to všechno dopadne.“

Lukáš Halama, trenér Harrachova: „Pro nás to bylo šťastné vítězství. Domácí si udělali víc šancí, ale neměli dobré zakončení. My jsme dávali těžko tým dohromady, potýkali jsme se s absencí. Těžko jsem dával sestavu dohromady. Předvedli jsme dobrý výkon, ale zápas extra fotbalovou kvalitu neměl a možná to měl být spíš remízový konec, to by bylo spravedlivější. Za tři body jsme samozřejmě rádi. Víme, že se v Lučanech nevyhrává, mají kvalitní tým. Jsme celé jaro na vzestupu, což je pro nás dobré, jak herně, tak psychicky. My máme vždycky jara lepší, dáváme góly i z ničeho, daří se nám, když má soupeř velkou šanci, tak ji buď nevyužije nebo mu ji náš gólman chytí. Jsme na vlně vítězství a to jsme teď zase potvrdili. Potřebujeme ještě trochu přidat, pošilháváme po první trojce v tabulce. Na začátku sezóny jsme se s předsedou klubu Pavlem Dolenským dohodli, že budeme do pátého místa. Jsme na to líp a chceme ještě výš. Chceme hrát nahoře, na to tým herně má, ale na postup nemyslíme. Nemáme k tomu ani vhodný areál. Daleko se jezdí, na to nemá každý hráč čas. Nám to takhle vyhovuje. Na postup mají ambice jiní. V Lučanech se nám zadařilo.“

Pavel Dolenský, předseda FK Harrachov: „V Lučanech to bylo vyrovnané utkání. Měli jsme víc štěstí, konečně stálo na naší straně. Gól našeho Pešata byl krásný. Na postup ale nemyslíme, v I. A třídě už jsme byli. Chceme zůstat v B třídě. Náklady jsou na vyšší obrovské. Já jsem s výkony mužstva spokojený.“

Horní Branná – Jenišovice 2:2 (1:1)

Hrající trenér Jenišovic Leoš Bernat: „Nehráli jsme úplně dobře. Začátek byl v naší režii, hráli jsme dobře, dali jsme gól. Oni měli vysoké kluky, hrozili ze standardek. My jsme vyklidili pole a domácí vyrovnali. Druhý poločas se hrál ve středu hřiště. Branná se dostala do vedení. My jsme zahodili penaltu, přestřelili jsme. Ale vyrovnali jsme na dva dva a remíza byla zasloužená. S výkonem ale moc spokojení nejsme, s posledním týmem tabulky jsme měli vyhrát. Výkon měl být z naší strany určitě lepší. Příště hrajeme doma, budeme bojovat o tři body.“